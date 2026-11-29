Ralf Dümmel findet seinen 60. Geburtstag „wirklich unschön“
Früher waren 60-Jährige für ihn alte Opas, jetzt wird Ralf Dümmel selbst 60. Der „Die Höhle der Löwen“-Investor findet seinen runden Geburtstag daher gar nicht mal so toll.
- Früher waren 60-Jährige für ihn alte Opas, jetzt wird Ralf Dümmel selbst 60. Der „Die Höhle der Löwen“-Investor findet seinen runden Geburtstag daher gar nicht mal so toll.
Investor Ralf Dümmel hadert mit seinem 60. Geburtstag.
„Mein ganzes Leben lang war mir mein eigenes Alter völlig egal, egal ob ich 40 oder 50 wurde, ich hatte damit nie ein Problem“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Meinen anstehenden 60. Geburtstag im Dezember finde ich nun allerdings wirklich unschön und ich fühle mich bei dem Gedanken daran schon uralt.
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