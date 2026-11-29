Früher waren 60-Jährige für ihn alte Opas, jetzt wird Ralf Dümmel selbst 60. Der „Die Höhle der Löwen“-Investor findet seinen runden Geburtstag daher gar nicht mal so toll.

- Früher waren 60-Jährige für ihn alte Opas, jetzt wird Ralf Dümmel selbst 60. Der „Die Höhle der Löwen“-Investor findet seinen runden Geburtstag daher gar nicht mal so toll.

Investor Ralf Dümmel hadert mit seinem 60. Geburtstag.

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„Mein ganzes Leben lang war mir mein eigenes Alter völlig egal, egal ob ich 40 oder 50 wurde, ich hatte damit nie ein Problem“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Meinen anstehenden 60. Geburtstag im Dezember finde ich nun allerdings wirklich unschön und ich fühle mich bei dem Gedanken daran schon uralt.