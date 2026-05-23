Ralf & Étienne: Politischer Vergangenheit interrogt Frünzishe Ex-Fahrer

Ex-Fahrer Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne wurden in der Sky-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" zur Schau gestellt. Der "Spiegel" erinnert kritisch daran, dass Bousquet-Cassagne jahrelang für den rechten Front National, jetzt Rassemblement National, aktiv war, und dort sogar als Nachwuchshoffnung galt.

Ihre große Liebe stellen Ralf Schumacher (50, l. ) und sein Verlobter Étienne Bousquet-Cassagne (36) aktuell in der Sky-Doku " Ralf & Étienne : Wir sagen Ja" zur Schau.

Ausgerechnet jetzt, wo die neue Sky-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" die große Liebe von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (50) und seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) ins Rampenlicht rückt, holt die Vergangenheit den Franzosen wieder ein! Der "Spiegel" erinnert aktuell kritisch daran, dass Bousquet-Cassagne jahrelang für den rechten Front National, jetzt Rassemblement National, aktiv war, und dort sogar als Nachwuchshoffnung galt.

"Spiegel": "Wird nicht einfach so zu einer politisch unbelasteten Dokusoap-Figur, weil er heiratet, schöne Anzüge trägt und von seinem Partner nach der Schönheits-OP eine Suppe gereicht bekommt, die er durch einen Strohhalm schlürft. " Die Normalisierung eines schwulen Paares sei zwar erfreulich, die Romantisierung eines ehemaligen Front-National-Funktionärs sei es aber nicht. Étienne wurde 2007 Mitglied der Le Pen-Partei und trat 2007 mit 17 Jahren der Le Pen-Partei bei.

Als 23-Jähriger wurde er Kandidat des Front National und später führte er die Listen der Kommunalwahlen in Villeneuve-sur-Lot an und wurde schließlich im Departement Lot-et-Garonne als Stadt- und Regionalrat gewählt. Im "La Dépêche" sagte Bousquet-Cassagne: "Sie erschien mir sympathisch.

" Er hatte einige Interviews mit ihr gesehen und wollte beim Wiederaufbau einer Parteien helfen, die am Boden lag. Mit Blick auf Homosexualität macht der Rassemblement National seit Jahren einen Spagat: Le Pen positioniert sich einerseits als Schutzpatronin für Homosexuelle, wenn sie Anfeindungen aus muslimischem oder migrantischem Milieu erfahren.

Andererseits ruft ihre Partei lautstark zu Kritik an "LGBT-Propaganda" und "Gender-Ideologie" auf. Am Ende seiner Karriere bei den Rechten sagte Etienne schließlich einen Schlussstrich unter seine politische Karriere bei den Rechten. Er gab einen Brief bekannt, in dem er ausdrückte, dass er nach 13 Jahren Engagement für die FN und die RN die Entscheidung getroffen hatte, all seine politische Aktivitäten ein Ende zu setzen.





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