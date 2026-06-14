Ralf Moeller and Son Leon: A Father-Son Bond That Strengthens Over Time

The relationship between Ralf Moeller, a 67-year-old Hollywood actor, and his son Leon, a 19-year-old, has been growing stronger over time. They attended the Handwerkermesse Herocon in Westfalenstadion, where they showcased their bond and Leon's new identity as a Moeller.

Zwischen die beiden passt keine Hantelscheibe: Ralf Moeller (67) und sein Sohn Leon (19) am Wochenende in Westfalenstadion bei der Handwerkermesse Herocon Diese Beziehung wird einfach immer stärker.

Dafür braucht es nicht einmal Hanteln. Und sie macht unseren Gladiator einfach nur stolz. Hollywood-Held Ralf Moeller (67) überraschte Ende 2024, als er der Öffentlichkeit seinen Sohn Leon (damals 18, aus einer Beziehung mit einer Hamburger Make-up-Artistin) vorstellte. Der Schauspieler hat ebenfalls zwei Töchter (35, 27) mit seiner Ex-Frau und freut sich jetzt über ein besonderes Zeichen der Verbindung.

Mit 67 hat Ralf nun auch auf dem Papier einen Stammhalter, wie BILD weiß.hat sich jetzt zu einem besonderen Schritt entschieden. Der Abiturient, der im August eine Ausbildung zum Hotelfachmann startet, zu BILD: "Ich habe Papas Namen angenommen und das auch ganz bewusst gemacht.

" Kann Vater-Sohn-Liebe auch spät noch intensiver wachsen? Die lautet: Moeller.soziale Netzwerke aktivierenDabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO) Behördengänge, Formulare, Unterschriften? Machte der 1,94 Meter große Sohnemann alles selbstständig. Bei der Größe fehlen ihm noch zwei Zentimeter zum Muskel-Papa.

Aber hier zeigen die beiden auch mit dem Pass, wie nah sie sich sind. Ein echtes Zeichen von Nähe.sagt: "Gut, unser Name ist nicht unbedingt der seltenste. Aber ich freue mich über die Entscheidung von meinem Großen. Das hätte Vaddern und Muddern auch gut gefallen.

Ihnen hat ihr Enkel natürlich schon immer auch so viel bedeutet.

"Jetzt sind Ralf und Leon die Moellers. Zwischen den beiden stimmt die Chemie. Das spürt man einfach, wenn man das Duo zusammen erlebt. Es wirkt so, als hätte der Gang an die Öffentlichkeit eine befreiende Wirkung für den früherengehabt.

"Enge Freunde und die Familie wussten ja seit Leons Geburt von ihm. Und wir haben auch schöne Zeiten zusammen verbracht. Aber die waren oft auch knapp.

"Beide genießen zusammen die neu gewonnene Freiheit. Am Wochenende besuchten sie die Handwerker-Messe "Herocon" im Westfalenstadion von Dortmund. Ralf packt an, spricht mit(64) über das Kicken und Hämmern zwischen Bundesligastadion und Kettensäge. Leon saugt alles aufmerksam auf und schaut, wie der Papa im Trubel die Ruhe bewahrt.

Eine Sache hat er aber bei aller Verbundenheit nicht vor: "Ich werde nicht in Vaters Fußstapfen als Schauspieler treten. Das kann er vorerst schön alleine weitermachen. Ich freue mich auf meine Ausbildung.

" Wochenendausflug und Arbeit mit dem Sohn: Als Markenbotschafter für "Motivation Handwerk" und die Firma Hans Schäfer, kam Ralf Moeller (M.) zur Messe ins Westfalenstadion und stellte seinem Sohn Leon auch BVB-Legende Norbert Dickel (64) vor-Star Ralf stört das nicht: "Der Junge geht seinen eigenen Weg. Das ist ein gutes Gefühl. Und er weiß: Wenn er einen starken Arm an der Seite braucht, dann ist der Vaddern da.





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