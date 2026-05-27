Ralf Rangnick als Sportdirektor bei AC Mailand im Gespräch

Die AC Mailand plant einen umfassenden personellen Umbruch und denkt dabei offenbar erneut an Ralf Rangnick. Der ehemalige Bundesliga-Trainer könnte diesmal als Sportdirektor kommen, während gleichzeitig Andoni Iraola als neuer Trainer im Gespräch ist.

In Italien wird derzeit intensiv über ein mögliches Engagement von Ex-Bundesligatrainer Ralf Rangnick spekuliert. Die Gazzetta dello Sport berichtet von einem Treffen mit Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic und Klub-Eigentümer Gerry Cardinale in Wien.

Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht, dennoch sorgen die Meldungen bereits für Aufsehen. Für den derzeitigen Trainer der österreichischen Nationalmannschaft wäre ein Wechsel nach Mailand kein völlig neues Thema. Schon 2020 stand er kurz davor, bei den Rossoneri einzusteigen. Damals war vorgesehen, dass Rangnick sowohl den Trainer- als auch den Sportdirektor-Posten übernimmt.

Wegen interner Widerstände kam es letztlich jedoch nicht dazu. Stattdessen blieb Stefano Pioli im Amt und führte den Verein 2022 zur Meisterschaft. Sechs Jahre später scheint Rangnick nun erneut auf der Kandidatenliste zu stehen. Diesmal jedoch nicht in einer Doppelrolle.

Laut Gazzetta dello Sport zählt er aktuell zu den Favoriten auf den Sportdirektor-Posten. Besonders im Fokus steht dabei Ibrahimović, der inzwischen als Berater der Klubführung tätig ist und maßgeblich an der Neuausrichtung beteiligt sein soll. Dass der frühere Weltstar für Gespräche mit Rangnick nach Wien gereist sein könnte, wird in Italien als deutliches Zeichen interpretiert. Auch bei der Trainersuche soll Milan bereits Fortschritte gemacht haben.

Medienberichten zufolge steht Andoni Iraola kurz vor einem Wechsel zu den Rossoneri. Der Spanier führte Bournemouth in der vergangenen Saison überraschend auf Rang sechs der Premier League. Für ihn soll bereits ein unterschriftsreifer Vertrag über drei Jahre vorbereitet worden sein.

Allerdings sollen auch Bayer 04 Leverkusen und SL Benfica Interesse zeigen. Fest steht: Bei Milan läuft die Planung für einen großen Neustart - und der dürfte auch nötig sein. Nach der verpassten Qualifikation leitete der Klub einen radikalen Neustart ein und tauschte die komplette sportliche Führung aus. Neben Trainer Massimiliano Allegri mussten auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare sowie Technischer Direktor Geoffrey Moncada ihre Posten räumen.

Nun sucht Milan nach neuen Verantwortlichen für den geplanten Neuaufbau - und dabei soll wohl auch Rangnick eine Rolle spielen





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