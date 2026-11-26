Ralf Schumacher sieht im Duell zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc gezielte Psychospielchen und erhebt nach der Kollision von Las Vegas einen Verdacht.

Das teaminterne Ferrari-Duell zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc, das mit einer Kollision beim Großen Preis von Las Vegas seinen bisherigen Höhepunkt erlebte, sorgt für Diskussionen.

Während die Hauptschuld zuletzt vor allem Leclerc zugesprochen wurde, vertritt Ralf Schumacher eine andere Meinung.

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„Lewis Hamilton führt Charles Leclerc im Moment total vor“, meint der Sky-Experte. „Er will mit aller Gewalt an die Nummer-eins-Herrschaft und möchte, dass Charles Leclerc intern wirklich einen verpasst bekommt und in die Schranken gewesen wird. Aus meiner Sicht möchte er ihn mental kaputt machen. Das merkt man auch richtig, wie er es nach dem Rennen gesagt hat.