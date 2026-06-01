Ralf Schumacher heiratet in St. Tropez: Geissens schenken XXL-Porträt

Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher und sein Verlobter Étienne Bousquet-Cassagne haben in St. Tropez geheiratet. Robert und Carmen Geiss überreichten ein individuelles Kunstwerk.

Ralf Schumacher , der ehemalige Formel-1-Pilot, und sein Verlobter Étienne Bousquet-Cassagne haben am vergangenen Wochenende in St. Tropez geheiratet. Die Trauung fand im Rathaus des südfranzösischen Ortes statt, gefolgt von einer dreitägigen Feier im berühmten Beachclub La Bouillabaisse.

Unter den 200 Gästen befanden sich auch Robert und Carmen Geiss, die dem Paar ein außergewöhnliches Geschenk überreichten: ein individuell gestaltetes Kunstwerk des Künstlers Sharyar Azhdari. Das Gemälde zeigt Ralf und Étienne Arm in Arm, mit eingearbeiteten Porträts der Geissens sowie dem Künstler selbst im Comic-Stil. Das Werk trägt die Aufschrift True Love und zwei Mickey-Maus-Köpfe.

Robert Geiss scherzte, dass er drei Autos ausprobieren musste, um das XXL-Bild zur Feier zu transportieren: Weder Lamborghini noch Ferrari boten genug Platz, erst die G-Klasse habe halbwegs gepasst. Auf Instagram teilte das Paar den Moment der Geschenkübergabe. Carmen Geiss erklärte, sie wollten etwas Persönliches und Einzigartiges schenken, das für immer an diesen besonderen Tag erinnere. Die Hochzeitssause zog sich über drei Tage hinweg.

Neben den Geissens waren auch andere Prominente aus der deutschen Unterhaltungsbranche anwesend. Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne sind seit letztem Jahr verlobt. Die Hochzeit in St. Tropez unterstreicht die Verbundenheit des Paares mit der glamourösen Küstenstadt. Der Beachclub La Bouillabaisse, bekannt für seine exklusive Atmosphäre, bot den perfekten Rahmen für die Feierlichkeiten.

Besonders das übergroße Porträt, das die Gäste bewundern konnten, sorgte für Begeisterung. Ralf und Étienne zeigten sich tief gerührt von der Geste ihrer Freunde. Die Hochzeit war ein weiterer Höhepunkt im Leben der beiden, die ihre Beziehung nach der öffentlichen Bekanntgabe im letzten Jahr nun offiziell besiegelten. Die Feierlichkeiten umfassten mehrere Programmpunkte, darunter ein festliches Dinner und eine Champagner-Party am Strand.

St. Tropez, bekannt für seine Luxusyachten und Prominententreffs, war der ideale Ort für dieses Event. Das Paar wählte bewusst diesen Ort, um ihre Liebe zu feiern und gleichzeitig eine unvergessliche Atmosphäre für ihre Gäste zu schaffen. Die Hochzeit von Ralf Schumacher zeigt, dass er und sein Partner bereit sind, ihr Glück öffentlich zu teilen. Die aufwendige Gestaltung der Feier spiegelt ihren hohen Anspruch an Perfektion wider.

Mit der Wahl des Beachclubs und des Kunstgeschenks unterstrichen sie ihren exquisiten Geschmack. Die Geissens, die selbst für ihre opulenten Partys bekannt sind, setzten mit dem Porträt ein weiteres Ausrufezeichen in der Welt der Prominentengeschenke. Das Gemälde wird nun einen Ehrenplatz im Haus des Paares erhalten. Die Hochzeit bleibt nicht nur den Gästen, sondern auch den Followern auf Instagram in Erinnerung.

Das Paar postete mehrere Einblicke in die Feier, die tausende Likes und Kommentare erhielten. Ralf Schumacher, der nach seiner Formel-1-Karriere als Unternehmer und TV-Persönlichkeit aktiv ist, genießt das öffentliche Interesse an seinem Privatleben. Zusammen mit Étienne Bousquet-Cassagne, der im Marketing arbeitet, bildet er ein charismatisches Paar. Die Hochzeit in St. Tropez wird als eines der gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres gezählt.

Die Location, die Gästeliste und das außergewöhnliche Geschenk machen diese Hochzeit zu einem Beispiel für Luxus und persönliche Note. Die Geschichte zeigt, wie wichtig den Beteiligten die Inszenierung ihrer Liebe ist. Die Geissens haben mit ihrem Geschenk nicht nur eine Trophäe überreicht, sondern auch eine bleibende Erinnerung geschaffen. Ralf und Étienne strahlten an ihrem großen Tag und bewiesen, dass auch Prominente tief empfinden können.

Die Hochzeit war ein Fest der Sinne, mit exquisitem Essen, edlen Getränken und einer mitreißenden Musikbegleitung. Die Gäste tanzten bis in die Morgenstunden. Der Strandclub La Bouillabaisse verwandelte sich in eine Hochzeitslocation der Superlative. Die Dekoration in Weiß und Gold unterstrich die Eleganz des Ereignisses.

Ralf Schumacher trug einen maßgeschneiderten weißen Anzug, sein Partner einen marineblauen Smoking. Der Moment der Trauung im Rathaus war emotional und intim. Bürgermeister von St. Tropez vollzog die Zeremonie. Nach dem offiziellen Akt ging es direkt zum Feiern.

Die Hochzeitstorte, ein mehrstöckiges Kunstwerk, war mit essbaren Blüten verziert. Das Paar schnitt sie gemeinsam an, begleitet von Applaus. Die Gästeliste umfasste neben den Geissens auch andere bekannte Gesichter aus Sport und Medien. So war zum Beispiel auch der ehemalige Rennfahrer Timo Glock geladen.

Auch die Moderatoren von RTL und Sat.1 feierten mit. Die Presse berichtete ausführlich über das Event. Die Hochzeit von Ralf Schumacher setzt ein Zeichen für Akzeptanz und Diversität in der deutschen Promiwelt. Das Paar zeigt stolz seine Liebe.

Die dreitägige Feier war ein voller Erfolg. Die Gäste werden noch lange von diesem Fest schwärmen. Das Kunstgeschenk der Geissens wird in den sozialen Medien viel diskutiert. Es symbolisiert die tiefe Freundschaft zwischen den Familien.

Ralf Schumacher bedankte sich öffentlich bei Robert und Carmen für die großzügige Gabe. Die Hochzeit in St. Tropez bleibt unvergesslich





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