Ralf Schumacher beschuldigt Lewis Hamilton gezielte psychologische Manipulationen gegen Charles Leclerc nach dem Crash beim GP von Las Vegas. Teamchef Fred Vasseur steht vor einer Schlüsselentscheidung über die Hierarchie in der Scuderia.

Der heftige Zusammenstoß zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc beim Grand Prix von Las Vegas hat die internen Spannungen innerhalb der Scuderia Ferrari erneut auf einen kritischen Punkt gebracht. Der Unfall beendete nicht nur die Rennhoffnungen für beide Piloten, sondern hat eine öffentliche Debatte über das Verhältnis der Teamkollegen neu entfacht. Die Kollision gilt als Auslöser für eine sich verschärfende Krise in der Führung des italienischen Rennstalls.

Schwere Vorwürfe gegen Hamiltons Verhalten

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Ralf Schumacher übt scharfe Kritik an der Vorgehensweise des siebzehnfachen Grand-Prix-Siegers. Im Podcast Backstage Boxengasse des Senders Sky bezeichnete er Hamiltons Aktionen als gezielte psychologische Kriegsführung. Schumacher ist der Überzeugung, dass Hamilton den britischen Konkurrenten Charles Leclerc systematisch unter Druck setzen möchte, um sich dauerhaft als klare Nummer eins im Team zu etablieren. Der Experte wirft dem Rekordweltmeister vor, mentale Tricks anzuwenden, um seinen Teamkollegen schwach zu drehen.

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Ralf Schumacher führt aus, dass Hamiltons Verhalten nach dem Unfall im Las Vegas Showdown klare Anzeichen dafür trage, dass dies keine zufällige Rennsituation war. Der Experte vergleicht die aktuelle Dynamik mit den legendären und erbitterten Kämpfen zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg bei Mercedes. Diese interne Rivalität, insbesondere während der Saison 2016, habe die Beziehung der damaligen Partner nachhaltig beschädigt. Schumacher vermutet, dass Hamilton dieselben strategischen Elemente nun gegen Leclerc einsetzt, um ihn mental kaputtzumachen.

Leclercs Fehler und Hamiltons Taktik

Obwohl Ralf Schumacher Charles Leclerc die Hauptverantwortung für den Unfall zuspricht, da dieser das Überholmanöver gestartet hatte, sieht er bei Lewis Hamilton ein gravierendes Fehlverhalten. Der ehemalige Rennfahrer argumentiert, dass Hamilton die Situation bewusst nicht entschärft habe, obwohl er erkannt habe, dass Leclerc seinen Weg blockierte. Stattdessen habe der siebenmalige Weltmeister so getan, als hätte er den Monegassen nicht bemerkt, was als absichtliche Provokation gewertet wird.

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Schumacher geht sogar so weit, zu behaupten, dass das Ignorieren des Kontakts gewollt war, da das Rennen für Hamilton ohnehin bereits verloren gewesen sei. Diese Taktik diene dazu, Leclerc zu verwirren und ihn in eine Position zu bringen, in der dieser einen Fehler begehen muss. Durch diese psychologische Manipulation soll Hamilton nicht nur das aktuelle Rennen ruinieren, sondern auch die moralische und psychische Stärke seines Konkurrenten im Team langfristig schwächen.

Fred Vasseur vor richtungsweisender Entscheidung

Die Eskalation rückt Teamchef Fred Vasseur in den Mittelpunkt der aktuellen Krise. Ralf Schumacher stellt klar, dass nun das Management von Scuderia Ferrari entscheiden muss, wem die Nummer-eins-Rolle zusteht. Wenn es dem Team nicht gelinge, diese Angelegenheit schnell und eindeutig in den Griff zu bekommen, sehe er keine andere Lösung, als einen der beiden Piloten zu entlassen. Es bestehe keinerlei Zweifel an der Notwendigkeit einer klaren Hierarchie.

Die Situation bei Ferrari ist besonders heikel, da die Leistung des Teams von der Einheit der beiden Fahrer abhängt. Die öffentlichen Anschuldigungen von Ralf Schumacher erhöhen den Druck auf die Geschäftsleitung erheblich. Es bleibt abzuwarten, wie Fred Vasseur auf diese Vorwürfe reagieren wird und welche Maßnahmen er ergreifen wird, um die Rivalität zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc zu deeskalieren oder zu reglementieren.