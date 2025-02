Rallye-Fahrer Fourmaux wegen Schimpfworts in Interview mit Geldstrafe belegt

Hyundai-Fahrer Adrien Fourmaux wurde nach einem Vorfall während der Rallye Schweden mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro belegt. Weitere 20.000 Euro wurden zur Bewährung ausgesetzt. Grund dafür war die Verwendung von 'unangemessener Sprache' in einem Interview, das im Rahmen des zweiten Laufs zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) live im Fernsehen übertragen wurde.

Hyundai -Fahrer Adrien Fourmaux wurde nach einem Vorfall während der Rallye Schweden mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro belegt. Weitere 20.000 Euro wurden zur Bewährung ausgesetzt. Grund dafür war die Verwendung von 'unangemessener Sprache' in einem Interview, das im Rahmen des zweiten Laufs zur Rallye-Weltmeisterschaft ( WRC ) live im Fernsehen übertragen wurde.

\Fourmaux sagte in seiner Antwort auf den Vorfall vom Vortag bezogen auf den Vorfall mit den Worten 'we fucked up yesterday', was auf Deutsch sinngemäß 'Wir haben es gestern verbockt' bedeutet. Die Verwendung des Schimpfworts wurde von den Sportkommissaren als Verstoß gegen Artikel 12.2.1.l des Internationalen Sportkodex (ISC) der FIA gewertet. Nach Abschluss der Powerstage der Rallye Schweden 2025 gab der Fahrer ein Interview und schloss dieses mit den Worten '... we f***ed up yesterday' ab. Der Kommentator von Rally.TV reagierte darauf mit 'Entschuldigung für die Ausdrucksweise'. Fourmaux erklärte gegenüber den Stewards, dass er mit der Aussage auf Fehler des Vortages anspielte und das Schimpfwort in einer umgangssprachlichen und beschreibenden Weise benutzt habe. Er entschuldigte sich dafür und betonte, dass er niemanden beleidigen oder verletzen wollte. \Die FIA und die Stewards erinnerten den Fahrer sowie seinen Teamvertreter an die Haltung der FIA zu unangemessener Sprache und weiteren Verhaltensregeln, darunter auch die Vermeidung von beleidigenden Äußerungen oder politisch, religiös oder persönlich gefärbten Aussagen. 'Die Stewards und die FIA erkennen an, dass die verwendeten Worte leider zu gängigen umgangssprachlichen Ausdrücken geworden sind. Dennoch ist es entscheidend zu betonen, dass solche Sprache als anstößig gilt und in der öffentlichen Kommunikation, einschließlich Live-Übertragungen, unangebracht ist', so der Bericht weiter. Die FIA hob hervor, dass Motorsport eine globale Sportart ist, die Menschen verschiedenster Altersgruppen und kultureller Hintergründe anspricht. Unangemessene Sprache könne von Teilen des Publikums als beleidigend empfunden oder missverstanden werden. Darüber hinaus stellte die FIA klar, dass Sportler als öffentliche Figuren und Vorbilder eine besondere Verantwortung tragen, in ihrer Kommunikation Professionalität und Respekt zu zeigen. Abschließend betonten die Stewards, dass die verhängte Geldstrafe sowie die auf Bewährung ausgesetzte Strafe verhältnismäßig im Rahmen der Richtlinien des FIA ISC seien. Die FIA hatte die Regeln und Strafen für die Verwendung unangemessener Sprache im Januar 2025 deutlich verschärft. Im schlimmsten Fall drohen den Fahrern nun sogar Rennsperren.





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Rallye-Schweden Adrien Fourmaux Hyundai FIA Geldstrafe Unangemessene Sprache WRC Motorsport

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

WRC Rallye Monte-Carlo 2025: Fourmaux holt auf - Showdown auf der PowerstageDer Kampf um den Sieg bei der Rallye Monte-Carlo spitzt sich zu: Adrien Fourmaux durch mutige Reifenwahl plötzlich mit Chance auf den Sieg

Weiterlesen »

Dakar-Rallye: Die fünfte Etappe fordert die FahrerDie 43. Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien stellt die Teilnehmer mit einer der härtesten Etappen vor. Fahrer müssen sich auf ein anspruchsvolles Profil mit Dünenstellungen und steinigen Abschnitten einstellen. Die fünfte Etappe führt von Riad nach Al Qaisumah und bietet eine lange Strecke mit 456 km Wettbewerbsabschnitt.

Weiterlesen »

Rallye Monte Carlo startet die Saison 2025Die 47. Saison der Rallye-Weltmeisterschaft beginnt mit der Rallye Monte Carlo. Hyundai-Pilot Ott Tänak war beim Shake Down der schnellste Fahrer. Die Rallye Monte-Carlo ist eine der kultigsten und anspruchsvollsten Veranstaltungen im gesamten WRC-Kalender.Die Mischung aus Haarnadelkurven, hoch gelegenen Pässen und unvorhersehbaren Straßenverhältnissen stellt eine ultimative Herausforderung für die Fahrer dar. Der amtierende Weltmeister Thierry Neuville kehrt mit seinem Team Hyundai zurück, um seinen Titel zu verteidigen.

Weiterlesen »

Kroatien im WRC-Kalender bis 2023?Das Debüt der Rallye Kroatien in der Rallye-Weltmeisterschaft am Wochenende schlägt bereits hohe Wellen, die Mehrheit der Fahrer hat die Asphaltrallye gelobt, Fortsetzung bis 2023 ist möglich.

Weiterlesen »

WRC Rallye Monte-Carlo 2025: Neuer Verfolger für Sebastien OgierSebastien Ogier verteidigt am Samstagmorgen die Führung bei der Rallye Monte-Carlo - Fourmaux verdrängt Evans von Platz zwei, Neuville erneut in Schwierigkeiten

Weiterlesen »

WRC Rallye Monte-Carlo 2025: Sebastien Ogier auf Kurs zum JubiläumssiegSebastien Ogier steht vor dem zehnten Sieg bei der Rallye Monte-Carlo: Dreikampf Evans-Fourmaux-Tänak um die weiteren Podiumsplätze

Weiterlesen »