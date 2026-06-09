Ralph Fiennes' 'Coriolanus': Ein gewagtes Shakespeare-Projekt

Regisseur und Hauptdarsteller Ralph Fiennes hat mit 'Coriolanus' ein Filmprojekt realisiert, das auf Shakespeares Werk basiert. Der Film spielt im alten Rom und handelt vom stolzen Kriegsherren Caius Martius Coriolanus, der sich gegen sein eigenes Volk wendet. Fiennes hat die altertümlichen Dialoge beibehalten, was für einige Zuschauer eine Überraschung sein könnte. Wer einen actiongeladenen Kriegsfilm erwartet, bekommt stattdessen ein anspruchsvolles Drama über Stolz und Verrat geboten. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben und kann aktuell kostenlos in der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

Regisseur und Hauptdarsteller Ralph Fiennes hat mit ' Coriolanus ' ein gewagtes Filmprojekt realisiert. Der Film basiert auf Shakespeare s Werk ' Coriolanus ' und spielt im alten Rom. Die Geschichte handelt vom stolzen Kriegsherren Caius Martius Coriolanus , der sich gegen sein eigenes Volk wendet.

Fiennes hat die altertümlichen Dialoge beibehalten, was für einige Zuschauer eine Überraschung sein könnte. Wer einen actiongeladenen Kriegsfilm erwartet, bekommt stattdessen ein anspruchsvolles Drama über Stolz und Verrat geboten. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben und kann aktuell kostenlos in der ZDF-Mediathek angeschaut werden. Die internationale Presse hat 'Coriolanus' für seine gewagte Entscheidung gelobt, die altertümlichen Dialoge beizubehalten und die Geschichte in die Moderne zu holen. Allerdings wurde der Film vom Publikum weniger positiv aufgenommen





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