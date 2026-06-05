Ralph Fiennes' Shakespeare-Verfilmung "Coriolanus" jetzt kostenlos in der ZDF-Mediathek

Das moderne Kriegsdrama "Coriolanus" mit Ralph Fiennes als Regisseur und Hauptdarsteller verwendet die originalen Shakespeare-Dialoge und ist aktuell gratis in der ZDF-Mediathek verfügbar. Eine kritische Würdigung des ungewöhnlichen Films.

Regisseur und Hauptdarsteller Ralph Fiennes hat 2011 eine gewagte Verfilmung von Shakespeare s Tragödie " Coriolanus " produziert. Das Werk erscheint optisch modern, verwendet jedoch zu 100 Prozent die originalen Shakespeare -Dialoge.

Diese ungewöhnliche Mischung führt dazu, dass der Film beim Publikum, das möglicherweise ein actionreiches Kriegsdrama erwartet, auf weniger Zustimmung stößt, während die internationale Kritik die konsequente künstlerische Entscheidung lobt. Die Handlung spielt im alten Rom und erzählt vom stolzen Kriegsherrn Caius Martius Coriolanus, der sich gegen sein eigenes Volk wendet. Fiennes' Version transponiert diese Geschichte in die Gegenwart, behält aber die archaische Sprache bei.

Dadurch entsteht ein anspruchsvolles Drama über Stolz, Verrat und politische Spaltung, das weniger durch Spektakel als durch intensive Dialoge und politische Parallelen überzeugt. Internationale Stimmen feierten den Film als "äußerst unterhaltsam" und "blutig", der die anhaltende Aktualität Shakespeares verdeutliche. Für Zuschauer, die den Film verpassen konnten, bietet sich derzeit eine Gelegenheit: Das etwa zweistündige Kriegsdrama ist komplett kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Da der Film eine Freigabe ab 16 Jahren hat, ist der Zugang vor 22 Uhr nur mit Anmeldung möglich, danach ohne Account. Die Kombination aus moderner Ästhetik und historischer Sprache macht "Coriolanus" zu einem besonderen Werk in der Reihe der Shakespeare-Verfilmungen. Während viele Adaptionen die Dialoge anpassen, bleibt Fiennes dem Text treu und erzeugt dadurch einen spannungsreichen Kontrast zwischen antikem Wort und zeitgenössischem Bild.

Die Kritik würdigte dies als gelungenes Beispiel dafür, wie Shakespeares Themen in einer zeitgenössischen Inszenierung ihre Relevanz behalten. Gleichzeitig wurde angemerkt, dass diese Entscheidung beim breiteren Publikum auf Unverständnis stoßen könnte, da der Film nicht den Erwartungen an ein herkömmliches Historienepos entspricht. Die gewalttätigen Szenen und die politische Brisanz der Geschichte - gespaltene Gesellschaft, innere wie äußere Konflikte - kommen dennoch klar zur Geltung. Für Interessierte bietet die ZDF-Mediathek die Chance, den Film ohne zusätzliche Kosten zu sehen.

Im Gegensatz zu anderen Streamingdiensten, wo "Coriolanus" oft kostenpflichtig ist, wird er hier temporarily gratis angeboten. Diese Zugänglichkeit ermöglicht es einem breiteren Publikum, sich mit der anspruchsvollen Inszenierung auseinanderzusetzen. Die Altersbeschränkung ab 16 Jahren ist aufgrund der expliziten Gewaltdarstellungen gerechtfertigt. Nach 22 Uhr entfällt die Anmeldepflicht, was den spontanen Konsum erleichtert.

Insgesamt stellt die Veröffentlichung eine wertvolle Ergänzung zum Mediathek-Angebot dar, besonders für Fans von literarischen Adaptionen und politischen Dramen, die über die üblichen Hollywood-Produktionen hinausgehen





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