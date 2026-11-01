Ramayana: Rise of a Legend - 500 Millionen Dollar Fantasy-Epos startet am 5. November 2026

Das 500 Millionen Dollar teure Fantasy-Epos Ramayana: Rise of a Legend startet am 5. November 2026 deutschlandweit. Mit IMAX und deutscher Synchronisation.

In vier Tagen, am 5. November 2026, startet der Film Ramayana: Rise of a Legend in Deutschland. Das Projekt kostet schätzungsweise 500 Millionen Dollar. Damit gilt es als das teuerste Vorhaben der indischen Filmgeschichte. Der Start erfolgt deutschlandweit und nicht nur in ausgewählten Städten.

Gigantisches Budget und technischer Glanz

Nur wenige Monate nach Christopher Nolans Die Odyssee folgt das nächste Fantasy-Epos. Das Budget ist deutlich größer als bei vielen anderen Produktionen. Der bildgewaltige Trailer zeigt bereits die gewaltigen Ausmaße der Inszenierung. Die Produktion soll moderne Technik mit alten Geschichten verbinden. Das Publikum zeigte bereits im vergangenen Jahr Interesse an großen Leinwanteepen. Dieser Film setzt neue Maßstäbe in der visuellen Qualität.

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Deutscher Verleih und Premium-Formate

Meistens laufen indische Filme nur in Großstädten mit Untertiteln. Bei diesem Titel hat sich Sony Pictures den Verleih gesichert. Dies ermöglicht eine breite Auswertung in ganz Deutschland. IMAX-Vorführungen und weitere Premiumformate sind enthalten. Eine deutsche Synchronfassung wurde mit hohem Aufwand erstellt. Bekannte Synchronsprecher sind an der Arbeit beteiligt. Dies richtet sich an ein breites deutsches Publikum.

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Mythologische Vorlage und Handlung

Die Geschichte basiert auf dem Ramayana, einem alten indischen Werk. Es ähnelt der Ilias und der Odyssee im kulturellen Wert. Prinz Rama soll einst den Thron von Ayodhya besteigen. Stattdessen wird er für vierzehn Jahre verbannt. Er geht mit seiner Frau Sita in das Exil. Die Situation ändert sich durch eine Entführung. Rama macht sich auf den Weg, sie zu retten. Auf dieser Reise trifft er Götter und Dämonen. Ein Konflikt zwischen Gut und Böse wächst heran.

Hinter den Kulissen der Produktion

Die Effekte stammen von der Oscar-prämierten Firma DNEG. Diese Firma war bereits an Dune und Interstellar beteiligt. Christopher Nolan arbeitet ebenfalls mit diesen Spezialisten zusammen. Ein bekannter Regisseur aus Indien leitet das Projekt. Sein Film Dangal war international sehr erfolgreich. Ein Sequel ist bereits in der Produktion. Der Filmstart findet also in einem großen Kontext statt. Die Erwartungen an den Erfolg sind entsprechend hoch.