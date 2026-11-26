Die vierfache Weltcupsiegerin Ramona Hofmeister ist Mutter geworden. Snowboard Germany bestätigt die Geburt und betont die Unterstützung für die Rückkehr in den Spitzensport.

Die deutsche Snowboard-Starathletin Ramona Hofmeister ist erstmals Mutter geworden. Die 30-Jährige gab die erfreuliche Nachricht am vergangenen Wochenende über eine Story auf ihrer Instagram-Pipeline bekannt. Auf den veröffentlichten Bildern ist ihr Partner zu sehen, der eine Babyschale in den Händen trägt. Dieses symbolische Foto markiert das Ende ihrer Schwangerschaftsphase und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts für das berühmte bayerische Sportlerpaar.

Bestätigung durch Verband und Status der Mutter

Der Fachverband Snowboard Germany hat die Geburt des Kindes offiziell bestätigt. In einer Stellungnahme gab der Verband bekannt, dass sowohl die Mutter als auch das Neugeborene gesund und wohlauf seien. Ramona Hofmeister aus Oberbayern entschied sich jedoch bewusst dafür, das Geschlecht sowie den Vornamen des Babys zunächst geheim zu halten. Sie teilte die Details lediglich über ihre sozialen Medien mit ihrer großen Fangemeinde, ohne weitere spezifische Informationen preiszugeben.

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Verlauf der Schwangerschaft und öffentliche Ankündigungen

Bereits im Juni hatte die Sportlerin über ihre Schwangerschaft berichtet. Damals postete sie ein Foto mit ihrem Partner und schrieb den englischen Text: Our little winter wonder is on the way. Im Oktober, während der Wintereinkleidung der deutschen Snowboard-Teams, präsentierte sie sich mit deutlich sichtbar rundem Babybauch. Damals erklärte sie, dass der Geburtstermin im November erwartet werde. Sie fügte damals hinzu, dass sie sich auf jeden Fall vornehme, so viele Weltcup-Rennen wie möglich im Winter am Bildschirm oder live zu verfolgen, um Teil des Geschehens zu bleiben.

Legende im deutschen Snowboardsport

Ramona Hofmeister ist eine der erfolgreichsten Athletinnen in der Geschichte des deutschen Snowboard-Weltcups. Mit insgesamt vier Gesamtsiegen in der Disziplinwertungen gehört sie zu den dominantesten Fahrern der jüngeren Vergangenheit. Ihre Bilanz umfasst zudem vier Weltcupsiege insgesamt, was sie zur mit Abstand besten deutschen Snowboarderin in der Weltcup-Historie macht. Zudem ist sie die Olympia-Dritte von 2018 und zweimalige Medaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften. Diese statistischen Erfolge unterstreichen den enormen Wert, den der Verband in ihre Person und ihre sportliche Zukunft investiert.

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Zukunftspläne und das Comeback 2030

Was die sportliche Zukunft betrifft, so blickt die 30-Jährige optimistisch in die fernere Zukunft. Bei der Frage nach der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2030 in Frankreich antwortete sie, dass es sich gut anhöre und sie sich das vorstellen könne, selbst mit einem Kleinkind an ihrer Seite. Einen genauen Zeitplan für ihr Comeback gibt es jedoch noch nicht. Hofmeister betonte, dass man erst einmal abwarten müsse, wie sich die neue Situation organisatorisch einfügt und wie die praktische Umsetzung aussieht.

Position des Verbands und Unterstützungssystem

Sportdirektor Andreas Scheid von Snowboard Germany hat der Athletin volle Unterstützung für ihre Rückkehr in den Spitzensport zugesichert. In einer klaren Positionierung sagte Scheid, dass Leistungssport und Familienplanung kein Widerspruch sein dürfen. Der Verband verspricht, Ramona auf ihrem Weg bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit eine Rückkehr möglich ist. Andreas Scheid würdigte zudem Ramonas Entschlossenheit, mit der sie in ihrer Karriere bisher Herausforderungen angenommen hat.