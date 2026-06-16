Ramona Hofmeister erwartet ein Kind

Die Snowboarderin Ramona Hofmeister teilt mit, dass sie ein Kind erwartet. Sie möchte in den Leistungssport zurückkehren, aber jetzt hat ihr Kind Priorität.

Ramona Hofmeister , die vierfache Weltcup-Gesamtsiegerin im Snowboard , teilt mit, dass sie ein Kind erwartet. Die 30-jährige Athletin teilte dies auf Instagram mit einem Bild, auf dem sie und ihr Partner auf einem Baumstamm sitzen, während ihre Schäferhündin Chili und zwei Ultraschallbilder dabei sind.

Hofmeister schreibt dazu: 'Unser kleines Winterwunder ist unterwegs'. Sie gab an, dass es eine bewusste Entscheidung war, diesen Schritt zu gehen, und dass sie sich bereit dafür gefühlt hat. Hofmeister möchte in den Leistungssport zurückkehren, aber jetzt hat ihr Kind Priorität. Der Verband steht ihr offen und wird sie auf ihrem Weg bestmöglich unterstützen





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