Die Los Angeles Rams haben mit dem Trade um Myles Garrett einen der größten Deals der NFL-Geschichte abgeschlossen. Der amtierende Defensive Player of the Year wechselt von den Cleveland Browns nach Kalifornien, während die Browns Edge Rusher Jared Verse, einen Erstrundenpick 2027, einen Zweitrundenpick 2028 und einen Drittrundenpick 2029 erhalten. Der Deal ist ein Teil der Strategie der Rams, den Super Bowl im eigenen Stadion zu gewinnen.

Die Los Angeles Rams haben mit dem Trade um Myles Garrett einen der größten Deals der NFL -Geschichte abgeschlossen. Der amtierende Defensive Player of the Year wechselt von den Cleveland Browns nach Kalifornien, während die Browns Edge Rusher Jared Verse, einen Erstrundenpick 2027, einen Zweitrundenpick 2028 und einen Drittrundenpick 2029 erhalten.

Der Deal ist ein Teil der Strategie der Rams, den Super Bowl im eigenen Stadion zu gewinnen. Der amtierende MVP Matthew Stafford und die fertige Mannschaft stehen im Fokus, um den Titel zu gewinnen. Der Trade um Myles Garrett ist ein weiterer Schritt in Richtung des Endziels, den Super Bowl LXI im SoFi Stadium zu gewinnen





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