Nach einem Konzert in einem Haus in der Rigaer Straße blockieren Vermummte Kreuzungen. Der Vorfall ereignet sich wenige Tage vor einer angekündigten Räumung.

Nach einem Konzert in einem Haus in der Rigaer Straße blockieren Vermummte Kreuzungen. Der Vorfall ereignet sich wenige Tage vor einer angekündigten Räumung. Berlin - An einem bekannten teilbesetzten Haus der linksextremen Szene in Berlin -Friedrichshain haben Dutzende vermummte Menschen am Donnerstagabend nach Polizeiangaben Straßen blockiert, randaliert und Polizisten angegriffen.

Die Polizei nahm 23 Menschen zur Feststellung ihrer Identitäten fest und ermittelt wegen Landfriedensbruchs, wie mitgeteilt wurde. Erst in der Nacht beruhigte sich die Lage. Vor einigen Tagen war angekündigt worden, dass am 15. Dezember mehrere Wohnungen in dem Haus in der Rigaer Straße 94 geräumt werden sollen.

Advertisement

Advertisement

Das Haus gilt als eine der letzten Hochburgen der linksextremen Szene. Nach einem Konzert in einer Kneipe in dem Hinterhaus seien gegen 21.30 Uhr bis zu 50 größtenteils vermummte und schwarz gekleidete Menschen auf die benachbarte Kreuzung gelaufen und hätten sie mit Gegenständen blockiert, so die Polizei. Auch umliegende Straßen seien blockiert worden. Als die Polizei eintraf, seien die Beamten mit Böllern und Feuerwerkskörpern beworfen und beschossen worden, hieß es.