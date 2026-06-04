Rangnick-Gerüchte: Friedl schwärmt von Arbeitsweise des Teamchefs

Nationalspieler Marco Friedl äußert sich zu den Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Ralf Rangnick zum AC Mailand und zeigt sich beeindruckt von der akribischen Arbeitsweise des Teamchefs. Er betont den Aufschwung der Nationalmannschaft unter Rangnick und den Wunsch der Spieler, dass der Trainer beim ÖFB bleibt.

Seit einigen Wochen wird intensiv darüber spekuliert, ob Ralf Rangnick , der aktuelle Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft, nach der bevorstehenden Weltmeisterschaft zum italienischen Traditionsverein AC Mailand wechseln könnte.

Medienberichte deuten darauf hin, dass der AC Mailand Rangnick als einen der zentralen Kandidaten für eine leitende Funktion im sportlichen Bereich ins Auge gefasst hat. Während Rangnick selbst diese Gerüchte bisher nicht weiter kommentiert hat, äußerte sich nun Nationalspieler Marco Friedl, Kapitän von Werder Bremen, zu den Spekulationen und ließ dabei kein Zweifel an seiner hohen Wertschätzung für seinen Trainer.

Friedl, der bereits seit mehreren Lehrgängen mit Rangnick zusammenarbeitet und für die WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA im Kader steht, beschrieb die akribische und detailverliebte Arbeitsweise des Deutschen. Im Gespräch mit Medien rund um die Nationalmannschaft geriet Friedl regelrecht ins Schwärmen: Rangnick überwache wirklich alles, nicht nur die Leistungen am Spieltag, sondern verfolge die Entwicklung seiner Spieler über Wochen und Monate hinweg.

Diese minutiöse Herangehensweise sei, so Friedl, einer der Hauptgründe für den Aufschwung des österreichischen Fußballs in den letzten Jahren. Als Rangnick im Sommer 2022 das Amt des Teamchefs übernahm, befand sich das Team in einer schwierigen Phase. Trotz vorhandener Qualität blieb die Mannschaft regelmäßig hinter den Erwartungen zurück. Unter Rangnick änderte sich das grundlegend: Nach Jahren gelang wieder eine gute Europameisterschaftsleistung, und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft wurde erreicht.

Dass Vereine wie AC Mailand Interesse an Rangnick zeigen, kommt für Friedl daher wenig überraschend, denn der Erfolg des Trainers sei kein Zufall. Gleichzeitig machte Friedl jedoch deutlich, welchen Wunsch die österreichischen Nationalspieler haben: Mit Rangnick selbst habe er nicht über die Gerüchte gesprochen, aber in der Kabine hoffe man alle, dass er bei der Nationalmannschaft bleibt. Diese Aussage unterstreicht das große Vertrauen und den Respekt, den Rangnick innerhalb der Mannschaft genießt.

Trotz der anhaltenden Spekulationen liegt der Fokus derzeit jedoch auf der bevorstehenden Weltmeisterschaft. Rangnick betont mehrfach, dass seine volle Konzentration dem Nationalteam gilt, und strebt an, Österreich möglichst weit im Turnier zu führen. Auch Friedl denkt aktuell nicht an mögliche Veränderungen auf der Trainerbank, sondern kämpft darum, sich dauerhaft im Kader festzuspielen. Seine Aussagen zeigen jedoch, welchen Stellenwert der Teamchef beim ÖFB hat.

Sollte AC Mailand tatsächlich ernst machen, würden die Italiener nicht nur einen renommierten Fußballfachmann verpflichten, sondern einen Trainer, den seine Spieler nur ungern ziehen lassen würden





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