Rangnick kritisiert Dortmunds Kaderplanung in der Krise

Ralf Rangnick, der österreichische Nationaltrainer, kritisiert die Kaderplanung von Borussia Dortmund in der aktuellen sportlichen Krise und vergleicht sie mit der erfolgreichen Ära unter Jürgen Klopp.

Ralf Rangnick hat die Kaderplanung sansätze von Borussia Dortmund in der aktuellen sportlichen Krise scharf kritisiert. Der österreichische Nationaltrainer, der vor der Verpflichtung von Niko Kovač selbst als Kandidat für den BVB-Trainerposten gehandelt wurde, sagte im Gespräch mit Bild Sport: 'Man hat nicht das Gefühl, dass es eine klare Vorstellung gibt, wie man spielen, auftreten und wahrgenommen werden möchte.

Die Spieler können dafür nicht verantwortlich gemacht werden, denn es liegt daran, dass über Jahre hinweg kein fester Punkt einer Spielidee verfolgt wurde.' Der 66-jährige Rangnick hatte in den vergangenen Monaten sowohl Borussia Dortmund als auch den FC Bayern München abgelehnt, um als Nationaltrainer Österreichs zu bleiben. Die Dortmunder Krise sieht er als langfristig begründet. Rangnick erinnerte an die erfolgreiche Ära von Jürgen Klopp: 'Wenn wir zur Zeit zurückgehen, in der der BVB in den letzten 20 Jahren am erfolgreichsten war, dann waren das die sieben oder acht Jahre unter Jürgen Klopp. Damals hat man von Anfang an bei der Kaderzusammenstellung darauf geachtet, dass die Spieler zu der gewünschten Spielweise von Jürgen Klopp passten. Damals gab es drei Entscheidende, die auch nach außen hin die Verantwortlichen waren mit Aki Watzke, mit Michael Zorc und mit Jürgen Klopp. Und in jedem Transferfenster hat man diesen Kader zusammengestellt, der am Ende zweimal deutscher Meister und Pokalsieger wurde.' Damals sei der BVB 'tatsächlich eine Marke' gewesen, so Rangnick. 'Jetzt haben sie den zehnten oder zwölften Trainer seit Jürgen Klopp nicht mehr da. Aber man hat einfach nicht mehr stringent nach irgendeiner vorgestellten Spielweise den Kader zusammengestellt.





