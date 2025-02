Rangnicks Eskalation Mit Hoeneß: Ein Machtkampf im Fußball?

Der Konflikt zwischen Schalke-Trainer Ralf Rangnick und Bayern München-Manager Uli Hoeneß spitzt sich zu. Rangnick kritisiert die Einmischung von Hoeneß in die Planung der Nationalmannschaft und provoziert mit Aussagen über die Nationalspieler-Anzahl seines Teams. Dieser Artikel beleuchtet die Geschichte der Konfrontationen von Hoeneß mit Trainern und Managern, die oft mit sportlichen Erfolgen für Bayern verbunden sind.

Hat „Königsblau“ das Rennen bereits verloren? Denn wer sich wie jetzt Trainer Ralf Rangnick mit Münchens Manager Uli Hoeneß anlegt, kriegt Probleme...Die Saison 1988/89: Der 1. FC Köln mit Trainer Christoph Daum auf Titelkurs. Streit mit Hoeneß im Sport studio des ZDF – dann gewinnt Bayern in Köln 3:1. Bayern Meister. 2000 droht Daum dem Bayern- Manager rechtliche Schritte wegen Koks-Vorwürfen an. Daum wird bei einer Haarprobe überführt und verliert den Bundestrainer-Job.Herbst 1993.

Frankfurt-Trainer Klaus Toppmöller tönt: „Bye, bye Bayern!“ Hoeneß hängt den Spruch in die Kabine. Im Mai 1994 sind die Münchner erneut Meister. Toppi fliegt noch vor dem Saisonende raus...Die BVB-Abteilung Größenwahn überbot Hoeneß jahrelang beim Wettbieten um Super-Stars (z.B. Kehl, Rosicky). Dortmund steht jetzt mit 98 Millionen Euro Schulden da, Gerd Niebaum trat kürzlich zurück. Und Manager Michael Meier steht unter Beschuss.Da hatte Trainer Ralf Rangnick vor dem letzten Spieltag getönt, dass sein Team Platz 1 erobern würde. Da hatte er sich aufgeregt, dass Michael Ballack die Partie gegen Argentinien absagte. Und Hoeneß attackiert, weil der in die Planung der Nationalelf (Trainingslager im Januar 2006) eingriff. Hoeneß giftig: „Herr Rangnick nimmt sich manchmal ein bisschen zu wichtig. Außerdem hat er eh kaum Nationalspieler.“Rangnick beißt zurück: „Asamoah, Pander, dazu Ernst – wir werden sehen, wie viele Nationalspieler Schalke nächstes Jahr hat. Ich nehme auch nicht mich wichtig, sondern meine Zeit. Klinsmann und Bierhoff laden zu einer Trainertagung – und von Bayern kommt keiner. Es kann nicht sein, dass Beschlüsse, die wir da getroffen haben, zwei Wochen später keine Sau mehr interessieren.





