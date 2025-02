Ranieris Wut über Stielers Leistung: AS Rom sieht Elfmeter-Skandal

AS Roms Trainer Claudio Ranieri kritisierte nach dem 1:1-Unentschieden in der Europa League beim FC Porto die Leistung des deutschen Schiedsrichters Tobias Stieler massiv. Ranieri warf Stieler vor, die Partie mit zahlreichen ungerechtfertigten Gelben Karten, einer Gelb-Roten Karte für Bryan Cristante und einem vermeintlichen Elfmeter-Skandal geprägt zu haben. Der italienische Trainer zeigte sich wütend über die Entscheidungen des Schiedsrichters und kritisierte insbesondere die Kommunikation mit dem vierten Offiziellen.

AS Roms Trainer Claudio Ranieri kritisierte nach dem 1:1-Unentschieden in der Europa League beim FC Porto die Leistung des deutschen Schiedsrichter s Tobias Stieler heftig. „Es war ein Wunder, dass wir nicht verloren haben. Bei einigen Gelben Karten waren wir naiv, aber mein Gott, so etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagte der 73-Jährige und fügte süffisant hinzu: „Es war fantastisch. Ein Stierkampf. Acht Römer waren verwarnt worden, Bryan Cristante (72. Minute) sah die Gelb-Rote Karte.

Ranieri warf Stieler zudem vor, nur darauf gewartet zu haben, „einen Elfmeter zu geben”. Ranieri, der die Partie komplett von der Bank aus verfolgte, war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung gegangen, Porto glich Mitte des zweiten Durchgangs nach einem Konter aus. Direkt nach dem Schlusspfiff ging Ranieri auf das Feld und schickte seine Spieler mit wütendem Blick in die Kabine. „Sie sollten sich nicht vom Schiedsrichter verabschieden. Er hatte es nicht verdient”, erklärte Ranieri sein Auftreten. Vor dem Ausgleich der Portugiesen hatte Rom eine Ecke, Ranieri wollte im Anschluss einen Wechsel vornehmen. „Wir haben dies dem vierten Offiziellen mitgeteilt, aber er hat es dem Schiedsrichter nicht gesagt. Ich weiß nicht warum. Sie haben es schnell ausgespielt und getroffen”, meinte der Italiener. (dpa/mb





Fußball AS Rom FC Porto Europa League Schiedsrichter Tobias Stieler Claudio Ranieri Rassismus Skandal Elfmeter

