Rankel verliert gegen Lettland: Unsicherheit vor WM in Deutschland

André Rankels Team unterliegt Lettland im Deutschland Cup. Bei der Heim-WM drohen politische Konflikte um Russland die Ausrichtung zu gefährden.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erleidet unter Bundestrainer André Rankel ihre erste Niederlage. Am vergangenen Wochenende verlor das Team beim Deutschland Cup in Düsseldorf mit 1:3 gegen Lettland. Dieser Rückschlag erfolgt nur zwei Tage nach dem 3:0-Erfolg gegen Österreich bei Rankels Premieren-Auftakt.

Niederlage trotz Torchancen gegen Lettland

André Rankel musste bei seinem zweiten Spiel an der Bande einen bitteren Verlust hinnehmen. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) scheiterte trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen klar am Olympiavierten aus Lettland. Vor 8107 Zuschauern reichte ein Treffer des Nürnbergers Nikolaus Heigl in der 29. Minute nicht zum zweiten Sieg in Folge.

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Die Letten zeigten sich im Abschluss entscheidungsfreudiger. Bruno Osmanis erzielte in der 21. Minute die Führung, bevor Kristaps Skrastins und Rodrigo Abols in der 59. Minute nach Torwartwechsel den Sieg festigten. Julian Napravnik verfehlte sogar ein leeres Tor in der 13. Minute, was sich schnell rächte.

Bewertung des Trainers und Spielerkritik

Rankel bewertete das Spiel als Verbesserung gegenüber dem Donnerstag, mahnte aber Defizite an. Die ersten 15 Minuten seien gut gelaufen, jedoch habe man sich die Leistung nicht belohnt. Der Augsburger Alexander Blank bemängelte neben der Chancenverwertung auch unnötige Fehler im eigenen Spiel.

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Die Slowakei setzte unterdessen die Österreich mit 6:1 ab und schied dabei aus. Für das deutsche Team bleibt nur noch ein Spiel am Sonntag gegen die Slowakei. Die Chancen auf die Titelverteidigung im Deutschland Cup gelten als gering, doch der Fokus liegt auf dem sportlichen Rückenwind für die Weltmeisterschaft.

Politische Unsicherheit vor der Heim-WM

Die Eishockey-WM im eigenen Land in sechs Monaten steht weiterhin auf der Kippe. Die Unklarheit über die Teilnahme Russlands belastet die Vorbereitung. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat die Rückkehr des russischen Teams zugelassen, doch politisch bleibt die Situation angespannt.

DEB-Vorstandschef Frank Lutz erklärte, die Bundesregierung entscheide über Einreisen. Eine Absage wie von Kanada bei der U20-WM sei die Ultima Ratio. Man müsse Rücksicht auf die deutsche Olympiabewerbung für die Spiele 2036, 2040 und 2044 nehmen. Die WM soll in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim stattfinden.

Folgen für Ticketverkauf und Sponsoren

Der Weltverband IIHF hält alle Optionen offen und sucht nach einem konstruktiven Weg. Mehrere europäische Teams wie Finnland haben bereits einen Spiel gegen Russland angekündigt. Sponsoren drohen mit Rückzug, der DEB schließt eine Rückgabe der WM nicht aus.

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Lutz betonte den Druck durch den laufenden Kartenverkauf. Die IIHF hat noch keine Informationen zum Teilnehmerfeld. Der Sport ist derzeit gefordert, eine Lösung zu finden, die den wirtschaftlichen und sportlichen Interessen Deutschlands gerecht wird.