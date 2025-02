Raphael Schneiders Promi First Dates-Erlebnis: Liebe und platonische Freundschaft

Der Schauspieler Raphael Schneider nahm an der TV-Show Promi First Dates teil und berichtet von seinem Erlebnis. Obwohl er und sein Date-Partner Anthony keinen romantischen Funken fanden, schwärmt Schneider von der freundlichen Atmosphäre und den netten Begegnungen. Schneider kam erst kürzlich im Juni 2023 im öffentlichen Raum mit seiner sexuellen Orientierung als schwul aus dem Schrank.

Raphael Schneider (54), der Schauspieler, wagte den Schritt ins Promi First Dates -Restaurant und teilte Promiflash mit, welche Erfahrungen er während des Dinners sammeln durfte. \\u201cIch habe mich auf die neue Herausforderung gefreut und wurde nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil! Selten bin ich so wertschätzend und liebevoll behandelt worden, sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Das Essen war köstlich und Roland Trettl (53) und sein Team die perfekten Gastgeber\u201d, schwärmte der Schauspieler im Interview. Die Experten der TV-Show waren der Meinung, Raphael und Anthony würden ein perfektes Paar abgeben – und damit lagen sie nicht ganz falsch! Der 42-Jährige und der GZSZ-Star verbrachten einen ausgelassenen Abend miteinander, auch wenn Raphaels Date-Partner nicht ganz seine Traumvorstellung erfüllte. \\u201cIch habe wirklich keinen speziellen Typ, aber bei einem tollen Lächeln und roten Haaren, gerne lang und lockig, werde ich schwach\u201d, plauderte Raphael im Interview mit Promiflash aus. Und was war sein erster Gedanke, als er Anthony sah? \u201cIch dachte: 'Lange Haare hat er schon mal nicht, aber ein sympathisches Auftreten'. Dennoch war mir ziemlich schnell klar, dass der Funke nicht überspringt. Das ist einfach diese besondere Magie, die zwischen uns nicht aufkam\u201d, schilderte er. Es kam zwar ein zweites Treffen zustande, aber lediglich auf rein platonischer Ebene. \Lange lebte Raphael seine Sexualität hinter verschlossenen Türen aus. Sein Coming-out feierte der Dortmunder erst im Juni 2023. Dass er Männer liebe, verkündete er auf Instagram und schrieb: \u201cAuch wenn ich mich nie versteckt habe, ist es jetzt für mich an der Zeit, darüber zu sprechen. Deswegen zeige ich euch diesen Brief und sage stolz: Ich bin schwul!\u201d Im Netz erhielt der 54-Jährige reichlich Zuspruch und positive Rückmeldungen für seine Ehrlichkeit





