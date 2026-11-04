Raphinha trifft zweimal trotz Trauer um Opfer auf Teneriffa

FC Barcelona-Star Raphinha erzielt zwei Tore gegen Villarreal, nachdem er emotionale Worte zum tragischen Zwischenfall auf Teneriffa spricht. Hansi Flick bestätigt die Erschütterung des Teams.

Der brasilianische Stürmer des FC Barcelona, Raphinha, hat trotz tiefgreifender persönlicher Betroffenheit zwei Tore zum Sieg gegen Villarreal in der Champions League erzielt. Diese sportliche Leistung folgte auf die traurigen Nachrichten eines Vorfalls auf Teneriffa, der die gesamte Fußballwelt erschüttert hat. Raphinha nutzte seine Zeit nach dem Spiel, um seine Empathie für die Opfer und deren Angehörige zum Ausdruck zu bringen und klarzustellen, dass Fußball in dieser momentanen Stimmung nicht im Vordergrund stehen soll.

Emotionale Worte zu Tragödie auf Teneriffa

Raphinha erklärte offen, wie schwer es ihm fiel, unter diesen Umständen auf den Platz zu gehen. Er betonte, dass es jedem von uns hätte passieren können, einschließlich ihm selbst, und drückte seine Hoffnung aus, dass der Betroffene seinen Weg findet. Der 27-jährige Brasilianer fügte hinzu, dass es sehr schwierig ist, ein Spiel zu bestreiten, wenn die Welt um einen herum von solchen Nachrichten bestimmt wird. Er fühlte eine besondere Verbindung, da das Opfer ungefähr so alt war wie er selbst.

Also read Tod von Jesus de Miguel: Tragischer Verlust für CD Teneriffa

Flick bestätigt starke Erschütterung des Teams

Der Trainer des FC Barcelona, Hansi Flick, bestätigte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass die Nachricht aus Teneriffa den gesamten Kader, und Raphinha im Besonderen, sehr mitgenommen hat. Flick betonte, dass die Tragödie alle Menschen im Verein betroffen hat. Er richtete sein tiefstes Beileid an die Familie, den Verein, die Freunde und alle, die von dem schrecklichen Ereignis berührt wurden. Für Flick war klar, dass dies keine normale Sportveranstaltung war, sondern ein Moment, in dem das Mitgefühl im Vordergrund stand.

Advertisement

Raphinha setzt beeindruckende Scorer-Serie fort

Trotz der emotionalen Last zeigte Raphinha eine herausragende Leistung auf dem Feld. Nachdem Lamine Yamal den Führungstreffer erzielt hatte, schoss Raphinha zwei weitere Tore. Damit beendete er den makellosen Start von Villarreal in der diesjährigen Champions League. Diese Leistungen unterstreichen nicht nur seinen sportlichen Wert, sondern auch seine Fähigkeit, unter extremen psychologischen Druckleistungen konzentriert zu bleiben und für das Team da zu sein.

Statistische Führung und Flicks Vertrauen

Raphinha hat in dieser Saison bereits 19 Tore in allen Wettbewerben erzielt. Damit liegt er vor jedem anderen Spieler in den fünf besten Ligen Europas. Hansi Flick äußerte große Zuversicht, dass der Brasilianer dieses hohe Tempo beibehalten wird. Der deutsche Trainer gab an, keine Zweifel daran zu haben, dass Raphinha seinen Rhythmus hält. Er beschrieb den Stürmer als großartigen Spieler, der sich in einer sehr guten Phase befindet und mit dem er sehr zufrieden ist.