In einem Podcast erzählt ein Rapper ausführlich von seiner exzessiven Coronazeit im Hotel Waldorf Astoria, bei der Musik, Drogen und teure Sessions im Mittelpunkt standen und ihn etwa eine Million Euro kostete.

, dessen rund zweistündige Folge seit Mittwoch aufabrufbar ist, erzählte der Rapper ausführlich von seiner exzessiven Zeit während der Coronapandemie. Obwohl er bereits in Berlin lebte, mietete er zusätzlich eine Suite im Hotel Waldorf Astoria.

Dort empfing er Freunde und organisierte über mehrere Tage hinweg sogenannte Sessions. Zunächst stand dabei die Musik im Mittelpunkt: Produzenten und Lautsprecher waren vor Ort. Mit der Zeit sei das gemeinsame Musizieren jedoch zunehmend in den Hintergrund gerückt. Stattdessen hätten Drogen und der Verlust jeglicher Kontrolle im Mittelpunkt gestanden.

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Die teure Phase ging laut dem Musiker auch an seinem Vermögen nicht spurlos vorbei: "Also ich gehe mal davon aus, diese ganze Coronazeit und diese ganze Session Quatsch und so, das hat mich eine Mill gekostet.