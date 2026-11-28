Rasantes Bundesliga-Topspiel: Stuttgart und Frankfurt teilen die Punkte
Stuttgart und Frankfurt trennen sich am 11. Bundesliga-Spieltag mit 2:2 (1:1). Zweimal gehen die Schwaben in Führung, zweimal kommen die Hessen zurück.
In einem abwechslungsreichen Duell trennen sich der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt am 11. Bundesliga-Spieltag mit 2:2 . Zweimal gehen die Schwaben in Führung, zweimal kommen die Hessen zurück.
Die Partie im Tickerprotokoll. Frankfurt einen Sieg verpasst. Mit dem 2:2 verpassten beide Mannschaften die Chance, in der Bundesliga-Tabelle Boden auf die Europacup-Plätze gutzumachen. Die Hessen bleiben als Siebter einen Platz und zwei Zähler vor den achtplatzierten Stuttgartern.
Für den VfB trafen vor 60.000 Zuschauern Grischa Prömel und Luca Jaquez . Ansgar Knauff und Younes Ebnoutalib glichen jeweils aus. Für Diskussionen sorgte ein zurückgenommener Platzverweis gegen Eintracht-Abwehrchef Robin Koch .in den vergangenen Jahrzehnten nur für Aufs und Abs erlebt?
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