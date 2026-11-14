Rasch Textil in Bramsche: Traditionelle Tapetenfabrik stellt Insolvenzantrag

Die Tapetenfabrik Gebrüder Rasch in Bramsche hat Insolvenz angemeldet. Produktion läuft weiter, Löhne sind gesichert. Ein Investor soll das Traditionsunternehmen retten.

Die 1861 gegründete Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG aus Bramsche bei Osnabrück hat Insolvenz angemeldet. Der traditionelle Hersteller reichte den entsprechenden Antrag beim Amtsgericht Bersenbrück ein. Dies beendet über ein Jahrhundert der Marktbeteiligung im globalen Wandgestaltungssektor, auch wenn vorläufig keine sofortigen Produktionsstopps zu befürchten sind.

Insolvenz und geschäftliche Aussetzung

Die Gebr. Rasch GmbH & Co. KG hat das Verfahren offiziell beim Amtsgericht Bersenbrück eingeleitet. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Malte Köster von der Kanzlei Köster & Berner bestellt. Er übernahm die Leitung der Prozesse, um die rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten des Unternehmens zu prüfen. Dies stellt einen dramatischen Wendepunkt für eines der ältesten Unternehmen seiner Branche weltweit dar.

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Marktverfall und Kundenverluste

Dem Hersteller geht das Geld aus, da der europäische Tapetenmarkt seit Jahren schrumpft. Immer mehr Kunden entscheiden sich gegen klassische Tapeten und nutzen andere Gestaltungsoptionen. Besonders schmerzhaft war der Verlust eines Großkunden, der im Laufe dieses Jahres seine Fertigungsaufträge zurückzog. Zudem fielen weitere Handelspartner durch eigene Insolvenzen oder Geschäftsaufgaben weg.

Stabilität durch Insolvenzgeld

Trotz der Insolvenzanmeldung läuft die Produktion, Auslieferung und Kundenbetreuung wie gewohnt weiter. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind für drei Monate über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Dies bietet den Beschäftigten und ihren Familien vorläufige finanzielle Sicherheit während der Sanierungsphase.

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Rettungsvorschau und Standortfaktoren

Dr. Malte Köster schätzt die Sanierungschancen trotz des schwierigen Marktumfelds positiv ein. Ein Investor wird gesucht, um Rasch und die Arbeitsplätze am Standort Bramsche zu erhalten. Der Landkreis Osnabrück bleibt als starker Wirtschaftsstandort erhalten, auch wenn gesamtwirtschaftliche Herausforderungen derzeit groß sind. Die lokale Wirtschaftsförderung unterstützt diese Anstrengungen aktiv.

Historie und globale Reichweite

Die Tapetenfabrik wurde 1861 gegründet und zählt damit zu den ältesten Herstellern der Branche weltweit. Ihre Produkte werden in mehr als 65 Ländern vertrieben. Die Insolvenzanmeldung markiert einen schmerzhaften Einschnitt für das traditionsreiche Unternehmen. Jetzt liegt der Fokus auf der Sicherung der Arbeitsplätze und der Zukunftsfähigkeit des Standorts.