Rasen-Debatte überschattet WM-Auftakt: Frankreich und Norwegen kritisieren Platzverhältnisse

Nach den Auftaktsiegen von Frankreich und Norwegen bei der Frauen-WM 2025 in den USA beschweren sich Spieler und Trainer über die schlechte Rasenqualität in den Stadien. Der harte, künstliche Untergrund und die schnelle Trocknung nach dem Wässern beeinträchtigen das Spiel. Beide Teams hoffen auf Besserung in den kommenden Partien.

Kurz nach dem Anpfiff der Frauen-Weltmeisterschaft 2025 in den USA sorgten die Rasenverhältnisse in den Stadien für hitzige Diskussionen. Nach den deutlichen Auftaktsiegen von Frankreich (3:1 gegen Senegal) und Norwegen (4:1 gegen Irak) äußerten sich zahlreiche Spieler und Trainer kritisch über die Beschaffenheit der Spielfelder.

Besonders die Plätze in East Rutherford (New York/New Jersey-Stadion) und Foxborough (Boston-Stadion) standen im Fokus der Kritik. Frankreichs Starspieler Adrien Rabiot beschrieb den Untergrund als eine harte, steife und künstliche Oberfläche, die kaum an einen Rasenplatz erinnere. Didier Deschamps, der französische Nationaltrainer, ergänzte, dass unter dem Rasen eine Betonplatte liege, die zu kurzen Grasfasern führe und das Ballverhalten beeinträchtige. Der Ball springe anders und die Beschaffenheit ändere sich je nach Bewässerung.

Rabiot betonte zwar, dass die Bedingungen für beide Teams gleich seien, äußerte aber die Hoffnung auf bessere Plätze in den kommenden Spielen. Auch die norwegische Mannschaft zeigte sich unzufrieden. Trainer Ståle Solbakken kritisierte den trockenen Rasen in Foxborough, der nur wenige Minuten nach dem Wässern wieder völlig ausgetrocknet sei. Dies führe dazu, dass Pässe kürzer kämen als erwartet und das Spiel insgesamt langsamer werde.

Kapitän Martin Ødegaard bestätigte die Beobachtungen: Selbst nach der Halbzeitpause sei der Platz genauso trocken gewesen wie zuvor. Er forderte, dass sein Team in den folgenden Partien besser mit diesen Gegebenheiten umgehen müsse. Die Kritik der beiden Top-Nationen wirft ein Schlaglicht auf die logistischen Herausforderungen des Turniers, das in mehreren US-amerikanischen Stadien ausgetragen wird. Die Rasenqualität war bereits vor der WM ein Diskussionsthema, da in den USA oft Hybridrasen oder Kunstrasen verwendet wird, der sich von europäischen Naturrasenplätzen unterscheidet.

Die nächsten Spiele der beiden Teams finden ebenfalls in den USA statt. Frankreich trifft am Montag, den 22. Juni, um 23 Uhr deutscher Zeit auf den Irak, während Norwegen am Dienstag, den 23. Juni, um 2 Uhr deutscher Zeit gegen Senegal antritt.

Die Mannschaften müssen sich also auf weitere Partien unter ähnlichen Bedingungen einstellen. Die Diskussion um die Rasenqualität wird voraussichtlich anhalten, insbesondere wenn weitere Topteams ihre Spiele austragen. Auch die Organisatoren stehen nun in der Pflicht, Lösungen zu finden, um die Spiele auf einem möglichst fairen Niveau zu ermöglichen. Derweil hoffen die Fans auf spektakuläre Spiele, die nicht durch äußere Umstände beeinträchtigt werden.

Die WM in den USA hat gerade erst begonnen, und die Rasenfrage könnte sich zu einem der bestimmenden Themen des Turniers entwickeln





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