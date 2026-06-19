Rasen im Sommer: Wie man richtig wässert

Ein Experte erklärt, worauf es genau ankommt, wenn man seinen Rasen richtig wässern möchte. Rasengräser bestehen zu fast 90 Prozent aus Wasser. Bei Wassermangel bricht der Stoffwechsel zusammen und die Gräser sterben ab.

Wenn der Rasen im Sommer schwach wird, geraten viele Garten besitzer in Panik. Doch wer richtig wässert, kann seinem Rasen auch bei Hitze helfen. Denn Wasser ist für Gräser überlebenswichtig.

Ein Experte erklärt, worauf es genau ankommt. Rasengräser bestehen zu fast 90 Prozent aus Wasser. Bei Wassermangel bricht der Stoffwechsel zusammen und die Gräser sterben ab. Viele Hobbygärtner machen laut den Experten einen entscheidenden Fehler: Sie gießen zu oft und zu wenig.

Das schadet dem Rasen langfristig. Wird der Boden nicht tief genug durchfeuchtet, wachsen die Wurzeln nur oberflächlich. Dadurch steht den Gräsern weniger Wasser zur Verfügung. Wer den Rasen stur alle ein bis zwei Tage bewässert, erzieht nach Angaben von Nonn regelrechte 'Dauersäufer'.

Der Experte sagt: 'Wenn ich jeden Tag ein bisschen gieße, ziehe ich die Wurzeln des Rasens nach oben. Dann muss ich öfter wässern als bei tieferliegenden Wurzeln.

' Statt nach Kalender zu gießen, sollte man auf den Zustand der Gräser achten. Nonn empfiehlt, erst dann zu bewässern, wenn die Halme sichtbar hängen. Das kann schon nach drei Tagen passieren - oder erst nach einer Woche. Ganz austrocknen sollte der Boden allerdings nicht.

Dann dichtet er ab, und das Wasser läuft ungenutzt weg. Auch die Wassermenge spielt eine wichtige Rolle. Für zehn Zentimeter Wurzeltiefe braucht ein Sandboden etwa 15 Liter Wasser. Bei Lehmboden sind laut Nonn rund 25 Liter pro Quadratmeter nötig, um den Wasservorrat im Boden wieder aufzufüllen.

Die Devise lautet: nicht kleckern, sondern klotzen. Bei Trockenheit sollte der Rasen ein- bis zweimal pro Woche gründlich beregnet werden. Am besten wird der Boden frühmorgens und möglichst über die gesamte Fläche wurzeltief durchfeuchtet. So bleiben die Wurzeln in tieferen Bodenschichten.

Wer nur wenig Wasser gibt, riskiert ein flaches Wurzelwerk. Ein weiterer Vorteil: Tiefreichende Wurzeln erschließen Wasserreserven aus tieferen Bodenschichten. Dadurch sinken sowohl die benötigte Wassermenge als auch die Häufigkeit der Beregnung. Unter Bäumen benötigen Gräser allerdings häufiger Wasser.

Bei großer Hitze kann es helfen, das Gras ein bis zwei Zentimeter länger wachsen zu lassen. Die Halme beschatten sich dann gegenseitig stärker, wodurch weniger Wasser verdunstet wird. Zusätzlich kann Wasser bei extremer Hitze sogar ein kurzes Befeuchten sinnvoll sein. Ähnlich wie ein Sprung ins Wasser für Menschen kühlen die Gräser dadurch etwas ab.

Angst vor 'Verbrennungen' durch Wassertropfen muss man bei den feinen Grasblättern nicht haben. Nicht nur Wasser entscheidet darüber, wie gut ein Rasen Trockenperioden übersteht. Auch die Nährstoffversorgung spielt eine wichtige Rolle. Eine Düngung mit viel Kalium vor Beginn des Sommers lässt die Gräser sparsamer mit Wasser umgehen.

Kalium reduziert die Wasserverdunstung der Blätter und erhöht zugleich die Hitzetoleranz. Michael Henze empfiehlt einen Depotdünger mit Stickstoff, Phosphor, Kalium und Magnesium sowie das Kalken des Rasens. Gedüngt wird im April, Juni und August. Besonders Kalium ist wichtig, denn es sorgt dafür, dass die Pflanzen sparsamer mit Wasser umgehen.

Kaliumhaltige Rasendünger werden eigentlich für den Herbst empfohlen, sind aber auch im Frühsommer sinnvoll, besonders auf Sandböden





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