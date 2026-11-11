Rasenaustausch in München: Allianz Arena wird zum Football- und Fußball-Standort

Nach dem NFL-Spiel zwischen Detroit Lions und New England Patriots muss die Allianz Arena bis zum 20. November für das Bundesliga-Duell gegen den 1. FC Köln umgebaut werden.

Am kommenden Sonntag verwandelt sich die Allianz Arena in München erneut in eine Bühne für den American Football, wenn die Detroit Lions auf die New England Patriots treffen. Dies ist das dritte Mal nach den Jahren 2022 und 2024, dass das Stadion für ein NFL-Spiel genutzt wird. Der Kickoff steht um 15.30 Uhr an, wobei das Spiel über RTL, Sky, NFL Game Pass und weitere Kanäle übertragen wird.

Umfangreiche Umbauten für das Spielfeld

Bereits vor dem Anpfiff wurde das Stadion massiv umgebaut, um den Anforderungen des American Football gerecht zu werden. Die traditionellen Fußballtore wurden entfernt und die Werbebanden zurückversetzt, um Platz für die längere Spielfläche zu schaffen. Zudem wurden Tribünen hinter den Endzonen eingerückt und spezielle Rasenstreifen verlegt. Diese Maßnahmen sind aus den vorherigen Gastspielen bekannt und bilden die Grundlage für den schnellen Wechsel der Nutzungsart.

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Schneller Wechsel durch Hybrid-System

Direkt nach dem Ende des NFL-Spiels beginnt die anspruchsvolle Aufgabe, das Stadion wieder für den Fußball fit zu machen. Bis zum 20. November steht das Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln auf dem Programm. Für diesen engen Zeitplan setzt man auf ein spezielles Hybrid-System, das als Teppich aus Mailand geliefert wird. Dieses System besteht aus dicken Matten, die bereits einen angewachsenen Naturrasen-Anteil enthalten und nicht erst Wochen brauchen, um einzuwachsen.

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Gelassenheit trotz engem Zeitplan

Arena-Chef Jürgen Muth zeigt sich trotz der knappen Frist entspannt, da man über entsprechende Erfahrungen verfügt. Der entscheidende Vorteil des Hybrid-Rasens liegt in seiner Unabhängigkeit von Wetterbedingungen wie Kälte oder Feuchtigkeit, die bei klassischem Rasen die Regenerationsphase gefährden könnten. Da die Matten fertig angeliefert und Stück für Stück verlegt werden, ist die Spielfläche kurz nach der Installation bereits bespielbar. Diese Berechenbarkeit ist Mitte November von großem Wert.

Konsequenzen für Fans und Betreiber

Jede Stunde zählt nun, um sicherzustellen, dass fünf Tage nach dem letzten NFL-Spielzug das Bundesliga-Duell angepfiffen werden kann. Der Ramponierte Untergrund des Football-Feldes muss vollständig entfernt und durch die neuen Hybrid-Matten ersetzt werden. Dieser Prozess erfordert präzise Koordination, da keine Zeit für unvorhergesehene Verzögerungen bleibt. Die Investition in dieses System ermöglicht es, zwei unterschiedliche Sportarten im selben Kalenderwochen-Bereich nahtlos abzuwechseln.