Rasende Flucht nach tödlichem Unfall in Neukölln - Ex-Rennfahrer zu Haft verurteilt

Ein 28‑jähriger Mann fuhr mit fast 100 km/h durch die Hermannstraße, erfasste den Fußgänger Said T. und floh vom Unfallort. Das Berliner Gericht sprach ihn wegen fahrlässiger Tötung und gefährlicher Fahrweise zu über einem Jahr Haft und einer zweieinhalbjährigen Fahrerlaubnissperre.

Am 26. Juni 2024 ereignete sich in Berlin‑Neukölln ein tragischer Verkehrsunfall , der nun vor Gericht vollumfänglich aufgeklärt wurde. Der 28‑jährige Malik O., der wegen einer Auseinandersetzung mit seiner Freundin in großer Aufregung war, setzte das Gaspedal in einem geliehenen Mercedes‑AMG SL 63 (585 PS) bis fast 100 km/h und raste dadurch die Hermannstraße hinunter.

An einer Kreuzung zur Biebricher Straße, wo wegen des gerade gewonnenen EM‑Spiels ein dichter Stau entstanden war, erspähte er den 67‑jährigen Fliesenleger Said T. erst im letzten Moment, während dieser zu Fuß sein Zuhause verließ. Der Wagen schlug mit einer Kollisionsgeschwindigkeit von etwa 91 km/h zu, wodurch Said T. mehr als 20 Meter durch die Luft geschleudert wurde und an der Unfallstelle verstarb. Zeugen berichteten von lautem Motorheulen, rasantem Fahrverhalten und einer aggressiven Haltung des Fahrers.

Ein Passant filmte das Geschehen; kurz nach dem Aufprall schrie der Angeklagte den Kameramann an und forderte ihn auf, das Filmen zu unterlassen. Der Gutachter bestätigte, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle 50 km/h betrug und dass ein rechtzeitiges Bremsen das Aufprallrisiko deutlich reduziert hätte. Nach dem Zusammenstoß flüchtete Malik O. vom Unfallort, kehrte jedoch etwa eine Stunde später zurück, begleitet von seinem Vater, und stellte sich der Polizei.

Während der Gerichtsverhandlung gab er an, zu seiner schwangeren Freundin in Kreuzberg unterwegs gewesen zu sein und habe die Situation an der Ampel missverstanden. Er erklärte, er habe versucht, noch rechtzeitig zu bremsen, habe aber das Opfer trotzdem erfasst und bereue seine Tat zutiefst. Das Berliner Landgericht verurteilte den Raser wegen gefährlicher Körperverletzung, fahrlässiger Tötung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Verstoßes gegen die Straßenverkehrs‑Ordnung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten.

Zusätzlich wurde ihm eine Führerscheinsperre von zweieinhalb Jahren auferlegt. Das Urteil soll ein klares Signal an alle Verkehrsteilnehmer senden, dass Raserei und fahrlässige Missachtung von Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht toleriert werden und dass schwere Konsequenzen drohen, wenn Menschenleben dadurch gefährdet werden. Der Fall hat eine breite öffentliche Debatte über den Umgang mit Stresssituationen im Straßenverkehr ausgelöst und verdeutlicht die Notwendigkeit, emotionale Belastungen nicht in riskantes Fahrverhalten umschlagen zu lassen





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