Rasenpflege im November: Experten-Tipps von Dr. Nonn

Dr. Nonn erklärt, warum Rasenpflege im November wichtig ist. Tipps zu Schnitt, Düngung und Mäher-Wartung für einen gesunden Rasen im Winter.

Auch wenn die Gartensaison offiziell ihrem Ende entgegengeht, bedeutet dies keineswegs, dass der Rasen nun sich selbst überlassen werden darf. Im Gegenteil: Die Pflege im November ist entscheidend für die Gesundheit des Grases im kommenden Jahr, erfordert jedoch deutlich weniger Aufwand als in den warmen Sommermonaten. Laut Dr. Nonn, einem führenden Experten für Rasenpflege, muss der Rasen weiterhin gemäht werden, sobald nachweislich Wuchs zu verzeichnen ist. Dies variiert stark von Region zu Region und hängt primär von den aktuellen Außentemperaturen ab.

Gewächstempo und Schnitthöhe anpassen

Die Schnittfrequenz richtet sich strikt nach dem natürlichen Wachstumsverhalten des Grases. In manchen Fällen reicht ein Schnitt alle zwei Wochen aus, in anderen Situationen ist möglicherweise noch eine wöchentliche Mahd notwendig. Dr. Nonn empfiehlt eine Schnitthöhe von exakt drei bis vier Zentimetern. Diese Länge ist kritisch, da zu lange Grashalme Feuchtigkeit länger speichern. Diese feuchte Umgebung begünstigt die schnelle Bildung von Schneeschimmel, einer Pilzkrankheit, die den Rasen im Winter ernsthaft schädigen kann.

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Kaliumdüngung bei optimaler Bodentemperatur

Obwohl der Oktober theoretisch der ideale Zeitpunkt für die Vorbereitung des Rasens auf den Winter war, ist auch im November noch Korrekturarbeit möglich. Dies gilt insbesondere für Gebiete mit milden Temperaturen. Ein zentraler Aspekt ist hierbei die Düngung mit kaliumbetontem Dünger. Dr. Nonn präzisiert, dass der optimale Zeitpunkt für diese Maßnahme erreicht ist, sobald die Bodentemperatur etwa acht Grad Celsius beträgt. Zu diesem Zeitpunkt stellt die Pflanze das Blattlängenwachstum ein, fördert aber weiterhin das Wurzelwachstum und lagert wichtige Reservestoffe ein. Die Deutsche Rasengesellschaft bietet auf ihren Plattformen detaillierte Informationen zu den geeigneten Produkten an.

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Laubentsorgung zur Pilzprävention

Ein weit verbreitetes Problem im November ist das abgefallene Laub, das den Rasen bedeckt. Dr. Nonn warnt eindringlich davor, Blätter auf dem Gras liegen zu lassen, da sich darunter sehr schnell Schneeschimmel bildet. Zusätzlich verhindert die dichte Laubschicht das Eindringen von Licht, was die Photosynthese der Gräser zum Erliegen bringt. Eine effiziente Methode zur Bewältigung dieser Aufgabe ist das Aufsammeln des Laubs mittels Rasenmäher. Das Gerät zerkleinert das Blattmaterial, sodass das lästige Harken entfällt.

Wartung der Technik für die kommende Saison

Nach monatelangen Einsätzen verdient der Rasenmäher eine sorgfältige Winterpause. Dr. Nonn rät dringend dazu, die Maschine im Herbst zu überprüfen, um böse Überraschungen im nächsten Frühjahr zu vermeiden. Ein besonderer Fokus sollte auf der Kontrolle der Messer gelegt werden, da diese bei gleichzeitiger Nachfrage im Frühjahr schnell knapp werden können. Eine gründliche Reinigung der gesamten Technik ist ebenfalls unerlässlich. Idealerweise wird diese Wartung nicht nur saisonal, sondern regelmäßig über das gesamte Jahr hinweg durchgeführt. Bei festgestellten Defekten sollte zeitnah ein Händler konsultiert werden, um die Funktionsfähigkeit für die nächste Saison sicherzustellen.