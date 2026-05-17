Rasenpflege-Tipps für den Frühling: Düngen, Mähen und Vertikutieren in der richtigen Reihenfolge

Einleitung: Nach der kalten Jahreszeit sollte der Rasen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, damit er im Sommer dicht und sattgrün wächst. Dr. Harald Nonn, ehemaliger Vorsitzender der, gibt Rat in der Vegetationsphase.

Nach der kalten Jahreszeit benötigt der Rasen besondere Aufmerksamkeit, damit er im Sommer dicht und sattgrün wächst. Während der Kälteperiode sollte der Rasen養ieren mit Sorgfalt behandelt werden.

Dr. Harald Nonn, ehemaliger Vorsitzender der, gibt Rat in der Vegetationsphase: "Eigentlich beginnt das jetzt schon - auch wenn die Witterung im Moment, zumindest in Teilen von Deutschland, ein bisschen verrückt spielt.

" Auch ein Selbsttest hilft, den Gase роста: "Wenn ich sieben bis acht Zentimeter Aufwuchs habe, der sich über den Winter gebildet hat, dann schneide ich ihn ab. Innerhalb von ein oder zwei Wochen sehe ich, ob das Gras weitergewachsen ist oder ob immer noch Wachstumsstillstand herrscht. Solange kein Schnee liegt oder der Boden gefrossen ist, droht kein Schaden. Ist die Bodentemperatur noch unter acht Grad, tut sich extrem wenig bis gar nichts.





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