Rasentraktor streift Bus mit 23 Passagieren - Keine Verletzten

Ein Rasentraktor ist auf einem Bus mit 23 Passagieren aufgefahren und hat eine Seite des Busses aufgerissen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Traktorfahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Es war ein Schockmoment, als die Passagiere während ihrer Bus fahrt aus den Fenstern sahen: Plötzlich fuhr ein Rasentraktor von einer anliegenden Wiese seitlich auf sie zu.

Scheiben splitterten, der Frontlader bohrte sich in die Seite des Busses. Der Traktor war gegen 12.15 Uhr mit Mäharbeiten am Fahrbahnrand beschäftigt, als er plötzlich auf die Fahrbahn geriet und den vorbeifahrenden Linienbus an der Seite streifte. Dabei wurde die rechte Fahrzeugseite aufgerissen. Ein Loch klaffte an der Tür.

Der Traktor und der Linienbus sind miteinander kollidiert. Der Bus war mit 23 Passagieren besetzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde keiner verletzt, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber BILD. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an.

Alle 25 Beteiligten - inklusive Busfahrer und Traktorfahrer - wurden vor Ort von der Polizei untersucht. Wegen der hohen Temperaturen wurden die Fahrgäste während des Einsatzes von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst betreut. Das Busunternehmen schickte einen Ersatzbus. So konnten die Passagiere zügig zurück zu ihrem Ausgangspunkt gebracht werden.

Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der größte Schaden ist am Bus entstanden. Der Traktor war noch relativ intakt. Die Unfallstelle konnte zügig wieder geräumt werden.

Jetzt ermittelt die Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft gegen den Traktorfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rasentraktor Bus Verkehrsunfall Fahrlässige Körperverletzung Traktorfahrer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hannover: Stadtbahn-Unfall mit mehreren VerletztenZwei Stadtbahnen prallen in Hannover zusammen. Es gibt sieben Verletzte, der Schaden liegt bei bis zu einer Million Euro. Die Ursache bleibt unklar.

Read more »

Robotaxi Waymo Ojai bald erstmals mit Passagieren unterwegsDer Robotaxi-Betreiber Waymo hat angekündigt, das neue Fahrzeugmodell Ojai in den nächsten Wochen in den Publikumsbetrieb zu integrieren. Der Elektro-Van

Read more »

Unterschenkel abgetrennt: Hubschrauber fliegt schwer verletzten Motorradfahrer in KlinikDer 45-Jährige übersieht beim Überholen ein entgegenkommendes Auto. Eine 23-jährige Autofahrerin erleidet ebenfalls schwere Verletzungen.

Read more »

Streit um Busticket: Bus-Mitarbeiter in Coburg verletztCoburg (lby) - Im Streit um einen Fahrschein hat ein Fahrgast in einem Bus im oberfränkischen Coburg einen Bus-Mitarbeiter angegriffen und verletzt. Wie

Read more »