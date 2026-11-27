Ein 21-Jähriger fährt durch den fließenden Verkehr wie Skifahrer durch Slalomstangen. Andere Autofahrer verhindern nur durch Vollbremsungen einen Unfall. Wie die Polizei ihn schließlich stoppt.

Ein 21-Jähriger fährt durch den fließenden Verkehr wie Skifahrer durch Slalomstangen. Andere Autofahrer verhindern nur durch Vollbremsungen einen Unfall. Wie die Polizei ihn schließlich stoppt.

Bamberg - Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat in Bamberg mit riskanten Fahrmanövern andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Nach Polizeiangaben mussten die Beamten ihren Streifenwagen bei der Verfolgung auf weit über Tempo 100 beschleunigen. Demnach fiel der Autofahrer am Donnerstag einer Streife der Polizei auf, als er in Richtung Stadtmitte fuhr und stark beschleunigte. Die Streife nahm die Verfolgung auf, wobei der 21-Jährige trotz Anhalteaufforderung und eingeschalteten Blaulichts nicht anhielt, sondern im Zickzack durch den fließenden Verkehr fuhr, wie es hieß.

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Dabei sei es zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen, bei denen andere Verkehrsteilnehmer nur durch Vollbremsungen einen Unfall verhindert hätten. Die Polizei stoppte den Raser nach eigenen Angaben erst, als er wegen des Gegenverkehrs und der örtlichen Gegebenheiten am Fuße einer Brücke nicht mehr überholen konnte. Daraufhin leiteten die Beamten Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 21-Jährigen ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.