Rashee Rice meldet Insolvenz bei den Kansas City Chiefs an

Wide Receiver Rashee Rice von den Kansas City Chiefs hat Insolvenz mit Schulden von 3,45 Millionen Dollar angemeldet. Gründe sind Autounfall und Zivilklagen.

Wide Receiver Rashee Rice von den Kansas City Chiefs hat offiziell Insolvenz angemeldet. In den eingereichten Gerichtsunterlagen gibt der NFL -Spieler Schulden in Höhe von mehr als 3,45 Millionen US-Dollar an. Gegenüber steht ihm ein Vermögen von 677.054 US-Dollar, was eine deutliche finanzielle Schieflage belegt.

Ablauf des Insolvenzverfahrens

Rice und seine Anwälte haben sich für die Form der Privatinsolvenz entschieden. Dieses Verfahren ist in den USA üblich, wenn Privatpersonen ihr Vermögen verwerten lassen, um die Gläubiger zu befriedigen. Im Anschluss daran werden die verbleibenden Schulden in der Regel erlassen. Dieser rechtliche Schritt markiert einen tiefen Einschnitt in die Karriere des Spielers.

Also read Insolvenz: Diese Festspiele in SH sind wohl nicht mehr retten

Das Verfahren zielt darauf ab, die bestehenden finanziellen Verpflichtungen geordnet zu regeln. Durch die Strukturierung der Ansprüche sollen die Gläubiger einen Teil ihrer Forderungen decken können. Für Rice bedeutet dies die Chance, eine finanzielle Neuordnung unter gerichtlicher Aufsicht zu erreichen.

Ursachen und Gläubigerstrukturen

Der Großteil der Schulden resultiert aus Zivilverfahren rund um den Autounfall in Dallas im Jahr 2024. Zudem spielen Vorwürfe einer früheren Freundin eine zentrale Rolle in der Antragsbegründung. Der größte Gläubiger erhält aus einem Vergleich zu dem Unfall 979.837 US-Dollar. Rice bestreitet weitere mögliche Forderungen.

Advertisement

Dazu zählen Klagen von Unfallopfern in Höhe von zusammen 700.000 US-Dollar. Auch die Forderung einer Ex-Freundin in Höhe von 200.000 US-Dollar wird angefochten. Die Gegenüberstellung der Forderungen mit den verfügbaren Vermögenswerten zeigt die Komplexität der Situation auf. Ein wesentlicher Teil des vorhandenen Kapitals besteht aus aufgeschobener Vergütung in Höhe von 421.825 US-Dollar.

Sportliche und juristische Konsequenzen

Der Vorfall hatte schwerwiegende Folgen für die sportliche Laufbahn von Rashee Rice. Die Liga sperrte ihn für sechs Spiele. Zusätzlich wurde er zu 30 Tagen Haft und fünf Jahren Bewährung verurteilt. Das Urteil erging, nachdem er sich in zwei Anklagepunkten schuldig bekannt hatte.

Den Vorwürfen lag eine Kollision mit schwer verletzten Personen zugrunde. Hinzu kam die Beteiligung an einem illegalen Rennen auf einer öffentlichen Straße. Im vergangenen Jahr saß er weitere 30 Tage ab, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Ein positiver Test auf Marihuana wurde als Verstuch gewertet.

Finanzielle Lage im NFL-Kontext

Rice befindet sich im letzten Jahr seines vierjährigen Rookie-Vertrags. Dieser ist insgesamt 6,5 Millionen US-Dollar wert. Das Grundgehalt für das Jahr 2026 beträgt 1,6 Millionen US-Dollar. Während der Sperre wurde er nicht bezahlt. Die sogenannten Game Checks wurden ihm nicht ausgezahlt, was seine Liquidität weiter belastete.

Advertisement

Auf dem Feld zeigt sich ein Rückschlag im Vergleich zu seiner ersten Saison. In der Saison 2023, als die Chiefs den Super Bowl gewannen, erzielte er 938 Yards und sieben Touchdowns. In der laufenden Saison kommt er auf 20 Catches für 243 Yards und zwei Touchdowns. Sein Anwalt Thomas McMurray wollte sich zu dem Insolvenzantrag nicht äußern.