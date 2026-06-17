Rashee Rice nach 30 Tagen Haft entlassen: Chiefs-Wide Receiver vor sportlichem Neuanfang

Der Wide Receiver der Kansas City Chiefs, Rashee Rice, wurde nach 30 Tagen Haft wegen Bewährungsverstoßes entlassen. Der 26-Jährige hatte im Mai einen positiven THC-Test abgegeben, was einen Verstoß gegen die Bewährungsauflagen aus einem schweren Autounfall von 2024 darstellte. Trotz Knieoperation und Isolationshaft konnte Rice während der Haftzeit Reha-Maßnahmen durchführen. Die Chiefs hoffen auf seine Rückkehr bis zum Trainingslager im August, während Rice auch außerhalb des Platzes Herausforderungen meistern muss, darunter einen laufenden Rechtsstreit wegen häuslicher Gewalt. Nach zwei verletzungsgeplagten Spielzeiten mit stark reduzierter Leistung steht er vor der Aufgabe, an seine erfolgreiche Rookie-Saison anzuknüpfen.

Rashee Rice , Wide Receiver der Kansas City Chiefs , wurde für 30 Tage inhaftiert, nachdem er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Im Mai war er positiv auf THC getestet worden, was einen Verstoß gegen die Auflagen aus einem Autounfall von 2024 mit mehreren Verletzten nahe Dallas darstellte.

Der 26-Jährige trat seine Haftstrafe am 19. Mai an. Kurz zuvor hatte er sich einer Knieoperation unterzogen und durfte bereits Ende Mai für Reha-Maßnahmen vorübergehend das Gefängnis verlassen. Sein Anwalt Thomas McMurray berichtete, dass Rice aufgrund seiner Prominenz zunächst in Isolationshaft war, bevor er auf Antrag in den regulären Vollzug verlegt wurde.

Die Chiefs mussten zusätzliche Rückschläge verkraften: Rice hatte bereits eine Sperre wegen des ursprünglichen Unfalls abgesessen und verpasste nun wegen der Haftstrafe Teile der Vorbereitung, darunter die OTAs und das Mandatory Minicamp. Head Coach Andy Reid äußerte sich gegenüber Associated Press, man gehe davon aus, dass Rice bis zum Trainingslager im August wieder einsatzbereit sein wird, und betonte, dass Lektionen für das Leben wichtig seien.

Rice ist zudem seit Februar in einen Rechtsstreit mit seiner früheren Partnerin wegen häuslicher Gewalt verwickelt. Nach einer starken Rookie-Saison, in der er fast 1000 Receiving Yards erreichte, ließ seine Produktivität in den letzten beiden Spielzeiten stark nach. Aufgrund von Sperren und Verletzungen absolvierte er nur zwölf Spiele, in denen er insgesamt 77 Pässe für 859 Yards fing.

Nun muss er sowohl persönlich als auch sportlich wieder in die Spur finden, um den Kansas City Chiefs in der kommenden Saison wieder optimal unterstützen zu können





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rashee Rice Kansas City Chiefs NFL Haft Bewährungsverstoß THC Autounfall Isolationshaft Reha Wide Receiver Produktivität Rechtsstreit Häusliche Gewalt Super Bowl Andy Reid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-Vielfalt: Sieben WM-Spiele an vier Tagen live im ZDFMainz (ots) - Das zweite WM-Spiel der deutschen Mannschaft ist am kommenden Samstag, 20. Juni 2026, 22.00 Uhr, live im ZDF zu sehen. In den Tagen zuvor ist bei 'sportstudio live' die ganze Vorrunden-Vielfalt

Read more »

3 Gründe, warum ihr die Steam Machine vielleicht schon in ein paar Tagen sehtDie Steam Machine könnte nur noch wenige Tage entfernt sein.

Read more »

Vermisste Frau nach Tagen aus Schlammloch gerettetMehr als drei Tage ist eine Frau im US-Bundesstaat Minnesota verschwunden. Langsam schwindet die Hoffnung, dass die 68-Jährige noch lebt. Dann machen zwei Männer im Wald eine verstörende Entdeckung.

Read more »

Rashee Rice nach 30 Tagen Haft entlassen: Kansas City Chiefs erwarten Rückkehr zum TrainingDer Wide Receiver der Kansas City Chiefs, Rashee Rice, wurde nach 30 Tagen Haft wegen eines Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen entlassen. Der positive THC-Test im Mai steht im Zusammenhang mit einem Autounfall aus dem Jahr 2024. Trotz der Haftstrafe und persönlicher sowie sportlicher Herausforderungen geht Head Coach Andy Reid davon aus, dass Rice rechtzeitig zum Trainingslager im August zurückkehren wird.

Read more »