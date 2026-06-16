Rashee Rice nach 30 Tagen Haft entlassen: Kansas City Chiefs erwarten Rückkehr zum Training

Der Wide Receiver der Kansas City Chiefs, Rashee Rice, wurde nach 30 Tagen Haft wegen eines Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen entlassen. Der positive THC-Test im Mai steht im Zusammenhang mit einem Autounfall aus dem Jahr 2024. Trotz der Haftstrafe und persönlicher sowie sportlicher Herausforderungen geht Head Coach Andy Reid davon aus, dass Rice rechtzeitig zum Trainingslager im August zurückkehren wird.

Rashee Rice , Wide Receiver der Kansas City Chiefs , wurde für 30 Tage inhaftiert, nachdem er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Die Ursache lag in einem positiven THC -Test im Mai, der einen Verstoß gegen die Auflagen aus einem Autounfall mit mehreren Verletzten im Jahr 2024 nahe Dallas darstellte.

Rice, 26, trat seine Haftstrafe am 19. Mai an. Kurz zuvor hatte er sich einer Knieoperation unterzogen und war bereits Ende Mai für Reha-Maßnahmen vorübergehend aus der Haft entlassen worden. Sein Anwalt Thomas McMurray bestätigte, dass Rice aufgrund seiner Bekanntheit zunächst in Isolationshaft war, bevor er auf Antrag in den allgemeinen Vollzug verlegt wurde.

Für die Chiefs bedeutet dies zusätzliche Unannehmlichkeiten, da Rice bereits Sperren und Verletzungen in den letzten Saisons verkraften musste. Head Coach Andy Reid äußerte sich gegenüber der Associated Press optimistisch, dass Rice rechtzeitig zum Trainingslager im August zurückkehren werde, und betonte, dass "Lektionen für das Leben wichtig sind". Persönlich sieht sich Rice zudem mit einem Rechtsstreit seit Februar wegen häuslicher Gewalt konfrontiert. Sportlich muss er nach einer starken Rookie-Saison mit nahezu 1000 Receiving Yards wieder zu früherer Form finden.

In den vergangenen beiden Spielzeiten kam er verletzungs- und sperrenbedingt nur auf zwölf Einsätze, in denen er 77 Pässe für 859 Yards fing





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rashee Rice Kansas City Chiefs NFL Bewährungsauflagen Haft THC Autounfall Wide Receiver Andy Reid Verletzungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

25 Mal in zehn Tagen: Krumbach zeigt wieder seine kulturelle VielfaltWas einst als Kulturwochenende begann, ist längst zu einer festen Größe im Krumbacher Kalender geworden. Es gibt wieder ein Programm für alle Generationen.

Read more »

Die Hitze-Welle rollt an: Temperaturen klettern in den kommenden Tagen auf bis zu 32 GradNach einem wechselhaften Wochenstart steigen die Temperaturen in NRW deutlich an. Bis zu 32 Grad werden erwartet, doch der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichen Gewittern am Donnerstagabend.

Read more »

Die Hitze-Welle rollt an: Temperaturen klettern in den kommenden Tagen auf bis zu 32 GradNach dem Regen kommt die Hitze: Bis zu 32 Grad in Köln erwartet.

Read more »

Nach 10 Tagen reflektiert Trumps Reflecting Pool nicht mehr16 Millionen Dollar kostete die Sanierung, doch nur wenige Tage später ist das Wasser im Reflecting Pool wieder grün: Schuld sind Algen. Die Verfärbung sorgt für Spott.

Read more »