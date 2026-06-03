Rashmika Mandanna über den Preis des Ruhms in Bollywood

Bollywood-Star Rashmika Mandanna spricht im Interview über die Schattenseiten des Ruhms, den Druck sozialer Medien und die wahren Stärken der indischen Filmindustrie.

In ihrer Heimat ist sie ein Superstar. Millionen Fans, rote Teppiche und Filmrollen vor riesigem Publikum. Für viele Menschen klingt das nach einem Traumleben. Für Bollywood -Schauspielerin Rashmika Mandanna hat der Erfolg aber auch seinen Preis.

Im Interview sprach sie über die Schattenseiten ihres Ruhms. Die indische Filmindustrie Bollywood gehört zu den größten der Welt. Allein in Indien leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit für die bekanntesten Schauspieler des Landes.

Gleichzeitig herrscht ein enormer Erfolgsdruck. Neue Filme entscheiden oft über Karrieren, soziale Medien beobachten jeden Schritt der Stars. Beziehungen, Outfits und öffentliche Auftritte werden regelmäßig diskutiert. Wer dauerhaft erfolgreich bleiben will, steht unter ständiger Beobachtung.

Genau in dieser Welt gehört Rashmika inzwischen zu den bekanntesten Gesichtern ihrer Generation. Es hat etwa neun Jahre gedauert, bis sie heute an diesem Punkt angekommen ist. Es war eine sehr intensive und surreale Reise, sagt Mandanna. Ihren Erfolg führt die Schauspielerin vor allem auf harte Arbeit zurück.

Lange hieß es: Kopf runter und weiterarbeiten, beschreibt sie ihren Weg nach oben. Trotzdem habe der Erfolg seinen Preis. Der schwierigste Teil meiner Karriere war wahrscheinlich, dass man als Star gewisse Dinge opfern muss. Für mich waren das vor allem Zeit mit meiner Familie, Schlaf und manchmal einfach normale Dinge.

Unglaubliche 51,5 Millionen Menschen folgen Rashmika Mandanna auf Instagram. Eine enorme Reichweite, der auch mit großem Druck einhergeht. Doch für sie seien viele der Schattenseiten inzwischen schlicht Teil des Berufs. Die heutige Generation lebt mit Technologie - du wirst ständig von Menschen gefilmt, die sich dafür interessieren, was du gerade machst.

Dadurch ist immer irgendwo eine Kamera auf dich gerichtet. Was sie stört? Viele Menschen kennen indisches Kino nur wegen Tanz und Musik, sagt Rashmika. Für die Schauspielerin greift das deutlich zu kurz.

Hinter unseren Filmen stecken sehr viele Emotionen und Charakterentwicklung. Für sie liegt genau darin die Stärke von Bollywood. Die Geschichten handelten oft von Familien, Beziehungen und Menschen. Themen also, die überall auf der Welt verstanden werden.

Viele Zuschauer außerhalb Indiens würden die Filmindustrie noch immer auf große Tanzszenen reduzieren. Dabei seien die Themen frequently universeller, als viele denken





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