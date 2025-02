Rasmussen kritisiert Trumps Ukraine-Strategie

Anders Fogh Rasmussen, ehemaliger Nato-Generalsekretär, kritisiert die Ukraine-Politik des US-Präsidenten Donald Trump scharf. Er sieht Trumps Ausschluss von Optionen wie dem Nato-Beitritt der Ukraine und der Entsendung von US-Truppen als ungeschickt an und befürchtet eine 'akute Bedrohung' für Europa durch mögliche Gebietsgewinne Russlands in der Ukraine.

Gespräche zwischen Russland und der Ukraine haben noch nicht begonnen, doch US-Präsident Donald Trump hat bereits viele Verhandlungsposition auf - zum großen Ärger des ehemaligen Nato -Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen. Dieser kritisiert Trumps Vorgehen scharf und beklagt die „offene Flanke gegenüber Trump“, die Europa nun büßen muss.

Vor dem Hintergrund möglicher Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine, die diese Woche unter US-Führung starten sollen, hat der ehemalige Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen die Vorgehensweise des US-Präsidenten Donald Trump scharf kritisiert. \Rasmussen betont, dass man Verhandlungen „aus einer Position der Stärke“ beginnen müsse und „auf keinen Fall von Beginn an Dinge ausschließen“ dürfe. Er kritisiert besonders, dass Trump noch vor Beginn der Gespräche die Entsendung von US-Truppen und den Nato-Beitritt der Ukraine ausgeschlossen habe. Dies sei „äußerst ungeschickt“, so der Däne gegenüber dem Tagesspiegel. „Alle diese Optionen müssen auf dem Tisch sein, damit Putin weiß, dass er konstruktiv sein muss“, führt er aus. \Im Gespräch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz bedauert der 72-Jährige, dass US-Vizepräsident J.D. Vance mit seiner Rede dort nicht die Chance genutzt habe, auch den Partnern die amerikanischen Pläne zum Ukraine-Krieg zu erläutern. „Ich war überrascht, dass Vizepräsident Vance die Demokratien in Europa angegriffen hat, anstatt den Mangel an Demokratie in Russland zu beklagen“, so Rasmussen. Sollte es Russland gelingen, durch einen Deal mit Trump Gebietsgewinne in der Ukraine zu erzielen, bedeute dies eine „akute Bedrohung“ für weitere europäische Staaten. „Putin wird Appetit auf noch viel mehr bekommen“, befürchtet Rasmussen. Als besonders gefährdet sieht er die Republik Moldau, Georgien und die baltischen Staaten.





