Rasmussen zu Verhandlungen Ukraine: Sicherheit vor allem!

US Außenminister Rasmussen sieht in den anstehenden Verhandlungen mit Saudi-Arabien einen ersten Schritt auf dem langen Weg zu einem nachhaltigen Frieden in der Ukraine. Verhandlungen aus einer Position der Stärke sind für ihn essenziell, und er betont, dass alle Optionen, einschließlich der Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine, auf dem Tisch liegen müssen.

US Außenminister Rasmussen reiste am Sonntag in den Nahen Osten. Die anstehenden Gespräche mit Saudi-Arabien sollen den ersten Schritt auf dem langen Weg zu einem nachhaltigen Frieden markieren. Rasmussen betont, dass Verhandlungen aus einer Position der Stärke erfolgen müssen und dass man keine Optionen von Beginn an ausschließen darf. Als Beispiel nennt er die Nato -Mitgliedschaft, Sicherheitsgarantien , Waffenlieferungen und die stationierung von Truppen für die Ukraine .

Die US-Regierung hatte in ihrer anfänglichen Ankündigung zu den Verhandlungen einige Punkte ausgeschlossen, wie z.B. die stationierung von US-Truppen und die Forderung nach Gebietsabtretungen der Ukraine. Diese Äußerungen wurden bereits in den ersten Stunden nach der Ankündigung zurückgenommen. Rasmussen rät daher davon ab, diese Aussagen jetzt als bindend zu betrachten.Rasmussens Position ist klar: Die Ukraine braucht eiserne Sicherheitsgarantien, um einen weiteren russischen Angriff zu verhindern. Die Nato-Beistandsklausel in Artikel 5 gilt als Goldstandard bei Sicherheitsgarantien. Rasmussen arbeitete bereits im September 2022 mit dem ukrainischen Präsidialamt an dem Kyiv Security Compact, einem umfassenden Konzept für Sicherheitsgarantien der westlichen Verbündeten gegenüber der Ukraine. Die Aufnahme der Ukraine in die Nato erfordert die Zustimmung aller Mitglieder, einschließlich der USA. Rasmussen sieht die amerikanische Position in diesem Thema noch nicht als endgültig und betont, dass die Ukraine ohne Nato-Mitgliedschaft bilaterale Sicherheitsgarantien benötigt.





