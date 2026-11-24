Das 7-Euro-Platinchen Raspberry Pi Pico W wird mit wenigen Klicks zum WLAN-Adapter, der schwierige Geräte per USB-Standardtreiber ans Netz bringt.

Raspberry Pi Pico W: Mit eigener Firmware zum treiberlosen WLAN -Stick". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Der Japannext JN-IPS326K-HSPC9 bietet für wenig Geld Retina-Skalierung auf knapp 32 Zoll.

Wir haben das Display am Mac getestet. Noch beißt sich die Windows-Welt die Zähne am M4 aus, da bestückt Apple sein MacBook Pro 14 schon mit dem M6. Wir testen, wie weit er vor der Konkurrenz liegt. Abgehangene Echo-Lautsprecher mit KI pimpen?

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Heutzutage ist das kein Problem. Wie es möglichst einfach gelingt und was es wirklich bringt. Klingelt es an der Tür, öffnet ein Tipp auf die Push-Nachricht das Schloss: So richten Sie interaktive Benachrichtigungen in Home Assistant ein. Ein KI-Start-up hat die Aaronson-Ambainis-Vermutung bewiesen, die Quantenrechnern Grenzen setzt.

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Was das für Quantencomputing und Cybersicherheit bedeutet. Anthropic strebt an die Börse und könnte zum Gradmesser für die gesamte Branche werden. Denn der jüngste KI-Crash zeigt, wie hoch die finanziellen Risiken sind.