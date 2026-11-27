Damit will die Bank 3,15 Milliarden Euro Schadensersatz durchsetzen. Der Zugriff auf die Vermögenswerte würde der RBI Milliarden außerhalb Russlands sichern.

Raiffeisen Bank International :Die Raiffeisen Bank International hat bei den österreichischen Behörden den Zugriff auf die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Gesellschaft Rasperia beantragt. Die entsprechenden Unterlagen zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen seien am Donnerstag eingereicht worden, teilte das österreichische Institut am Freitag mit.

Damit will die Bank unter Berufung auf das EU-Sanktionsrecht einen gerichtlich zugesprochenen Schadenersatz in Höhe von 3,15 Milliarden Euro durchsetzen. Der Zugriff auf die Vermögenswerte würde der RBI einen Mittelzufluss in Milliardenhöhe außerhalb Russlands ermöglichen. Dies ist für das Institut von großer Bedeutung, da es Gewinne seiner Russland-Tochter seit Beginn des Ukraine-Kriegs wegen russischer Kapitalverkehrsbeschränkungen nicht nach Österreich transferieren kann.

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Bei den Vermögenswerten handelt es sich vor allem um ein Paket von 28,5 Millionen Aktien des Baukonzerns Strabag sowie um einbehaltene Dividenden. Für die Freigabe der Aktien sei die Finanzmarktaufsicht zuständig, für die Barkomponente das Finanzministerium, sagte ein Sprecher der Bank. Die FMA bestätigte den Eingang des Antrags. Sie muss nun innerhalb von sechs Monaten einen Bescheid erlassen.