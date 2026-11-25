Sanata Doumbia-Milkereit berichtet über rassistischen und sexuellen Hass als schwarze Reservistin. Sie kämpft gegen Zensur und zeigt Widerstand trotz Angriffe.

Sanata Doumbia-Milkereit steht im Zentrum einer öffentlichen Debatte über Rassismus und Identität in Deutschland. Die 35-jährige Psychologin, Mutter und Feministin dient als Reservistin der Bundeswehr. Diese Kombination aus Merkmalen und Position macht sie zum Ziel von Angriffen aus verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Lagern. Sie selbst dokumentiert den Hass, den sie täglich erfährt, und begründet öffentlich, warum sie trotz der Belastung nicht schweigt.

Der Konflikt beginnt mit dem bloßen Anblick. Für viele Menschen ist die Existenz einer schwarzen Frau in deutscher Uniform allein eine Provokation. Doumbia-Milkereit erfährt offene rassistische Angriffe von rechtsextremen Kreisen. Gegner fragen sie vorwurfsvoll, was ihr einfalle, diese Uniform zu tragen. Sie werden mit der Frage konfrontiert, ob dadurch jeder Soldat werden dürfe. Diese Angriffe zielen direkt auf ihre Legitimität als deutsche Soldatin ab.

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Attacken auf das Kind als tiefste Grenze

Die schlimmsten Erfahrungen macht sie, wenn ihr Sohn in die Angriffe hineingezogen wird. Doumbia-Milkereit berichtet von Beschimpfungen, die sich gegen ihre Mutterschaft richten. Gegner bezeichneten es als eklig, dass eine schwarze Frau ein Kind bekommen habe. Dieser Schritt löst bei ihr einen kompletten Verlust an Verständnis aus. Die Instrumentalisierung ihres Kindes für den eigenen Hass berührt eine völlig andere, verletzlichere Ebene ihrer Person.

Widersprüchliche Erwartungen an schwarze Frauen

Neben rechts kommt der Hass auch von Menschen mit Migrationsgeschichte. Diese Gruppe hat oft eine feste Erwartungshaltung an ihr Leben. Weil sie schwarz ist, soll sie nach Ansicht einiger Kritiker ein bestimmtes Leben führen. Die Mitgliedschaft in der Bundeswehr passt für manche Menschen nicht in dieses vorgegebene Bild. Sie wird daraufhin als Vaterlandsverräterin beschimpft oder es wird über sie gespotet.

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Kritiker unterstellen ihr, sie glaube, sie sei weiß, weil sie spricht. Andere argumentieren, eine Feministin könne keine Bundeswehrsoldatin sein. Die Absurdität der Situation besteht darin, dass sie von rechts als nicht deutsch genug gilt. Von anderer Seite erscheint sie als die falsche schwarze Frau. Irgendjemand versucht ständig, ihr zu erklären, wer sie zu sein habe.

Psychologische Folgen und juristische Hürden

Doumbia-Milkereit versucht meist, Kommentare wegzulachen, um nach außen gefasst zu wirken. Ihr Mann, ein Volljurist, weiß jedoch, dass die Situation anders aussieht. Der Hass hinterlässt Spuren, die oft erst später, manchmal nachts, spürbar werden. Plötzlich stellt sie sich Fragen, ob sie etwas falsch gemacht habe oder hätte schweigen sollen. Diese Scham kennt sie aus früheren Situationen gut.

Wenn sie ihrem Mann Hassnachrichten zeigt, rät er sofort zur Anzeige. Oft fehlt ihr jedoch die Kraft für den Prozess. Jede Anzeige bedeutet neue Arbeit: Sichern, Dokumentieren, Einreichen und Warten. Wenn man bereits erlebt hat, dass Verfahren trotz Beweise eingestellt werden, stellt man sich die Frage, ob der Aufwand gerechtfertigt ist. Deshalb hat das Ehepaar einen Deal geschlossen: Der Mann übernimmt die Anzeigen.

Zensur und Sperrungen durch Plattformen

Sie hat versucht, sich direkt bei den Plattformen gegen den Hass zu wehren. Screenshots und Links wurden eingereicht. Dank ihrer Ausbildung bei der Bundeswehr weiß sie, wie wichtig saubere Dokumentation ist. Trotzdem blieb jeder Versuch ohne Erfolg. Im Gegenteil, sie hatte negative Konsequenzen für ihr eigenes Konto. Nachteilige Maßnahmen traten auf, nachdem sie Angriffe öffentlich gemacht hatte.

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Als ein Foto in Uniform zu einem rassistischen Affenbild umgestaltet wurde, zeigte sie den Angriff öffentlich. Ihr Ziel war es, sichtbar zu machen, was mit ihrem Bild geschah. Am Ende wurde ihr eigener Account gesperrt. Sie findet es unfassbar, dass sie für die Aufklärung des Vorfalls bestraft wird, während der ursprüngliche Angriff weitgehend folgenlos bleibt.

Sichtbarkeit als Akt des Widerstands

Je sichtbarer sie wird, desto größer ist die Menge der Reaktionen. Ein Großteil davon ist positiv, worüber sie sich sehr freut. Der Hass erreicht jedoch eine andere Dimension. Dies merkt sie besonders bei Themen, die ihr am Herzen liegen, wie der Bundeswehr oder Frauen in der Truppe.

Sie weiß, dass sie nicht dem Bild entspricht, das viele Menschen mit deutschen Soldaten verbinden. Niemand denke sicher an sie, wenn er an dieses Bild denkt. Genau deshalb ist sie sichtbar. Ihr Leben in Deutschland, ihre Hautfarbe und die Uniform sind für sie kein Widerspruch. Sie muss keine Wahl treffen.

Kein Kommentar unter einem Instagram-Post darf darüber entscheiden, welchen Platz sie in diesem Land einnimmt. Sie macht weiter und möchte sich nicht unsichtbar machen. Das Schweigen wäre nach ihrer Auffassung der größte Erfolg für diejenigen, die sie zum Schweigen bringen wollen.