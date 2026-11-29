Nach seinem starken Auftritt gegen Bayern wird Alexander Røssing-Lelesiit übel beleidigt. So reagieren er und der HSV.

Alexander Røssing-Lelesiit zählte gegen die Bayern zu den auffälligsten Akteuren. Was nach dem Spiel geschah, war dann weniger erfreulich. Schlimmer Vorfall nach dem 0:0 des HSV gegen die Bayern: Hamburgs Alexander Røssing-Lelesiit wurde Opfer einer rassistischen Attacke.

Groß war die Freude bei den HSV-Profis, als am Samstag im Volkspark der Abpfiff ertönte und sie sich für ein 0:0 gegen den FC Bayern feiern lassen durften. Für einen der Protagonisten, der zuvor im Mittelpunkt, nahm der eigentlich so erfreuliche Abend dann aber eine üble Wendung: HSV-Profi Alexander Røssing-Lelesiit wurde zum Ziel rassistischer Anfeindungen.und einen enormen Beitrag dazu geleistet, dass sich die Hamburger über einen Punkt freuen durften.

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Bayerns Kapitän Joshua Kimmich nervte er derart, dass der Nationalspieler komplett die Fassung verlor.sah er Rot . Ein Vorfall, der den Matchplan der Münchner durchkreuzte.