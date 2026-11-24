Um ein Auto zu stehlen, nutzen Diebe alle Tricks. Doch mit ein paar Vorkehrungen können es Autobesitzer den Kriminellen schwerer machen. Eine Übersicht.

Die Zahl der Autodiebstähle in Deutschland ist zuletzt deutlich gesunken. Nur kurz zum Bäcker, das Auto kann direkt vor dem Eingang abgestellt werden. Auch bei einem solchen Stopp lohnt es sich, den Wagen abzuschließen und zu prüfen, ob die Türen tatsächlich verriegelt sind.

Sieben Tipps, wie sich das Diebstahlrisiko im Alltag senken lässt. Wer eine Garage hat, sollte sie nutzen und das Tor nach dem Einparken abschließen. Unter einem offenen Carport bleibt der Wagen frei zugänglich. Muss das Auto draußen stehen, empfiehlt sich ein gut beleuchteter Platz, der von der Straße oder von umliegenden Häusern aus einsehbar ist.

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Vor allem bei Oldtimern ohne Wegfahrsperre lohnt sich eine mechanische Sicherung. Eine Lenkradkralle ist schon von außen zu erkennen und schreckt potenzielle Diebe ab. Auch eine Parkkralle kommt infrage. Eine Alarmanlage kann auf einen Diebstahlversuch aufmerksam machen.

Ein GPS-Ortungssystem hilft vor allem dann, wenn der Wagen bereits verschwunden ist und sein Standort ermittelt werden soll. Auch wer den Wagen nur für einen Moment verlässt, sollte die Fenster schließen, den Schlüssel mitnehmen und die Türen verriegeln. Beim Abschließen per Fernbedienung lohnt es sich, auf die Bestätigung des Autos zu achten, etwa das kurze Aufleuchten der Blinker. Bleibt das gewohnte Signal aus, sollte man prüfen, ob der Wagen noch offen ist.

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Ein Störsender kann verhindern, dass der Schließbefehl ankommt. Das Schlüsselbrett neben der Haustür ist bequem, für Einbrecher aber eine naheliegende Anlaufstelle. Wer sich Zugang zur Wohnung verschafft, kann mit dem Originalschlüssel auch ein gut gesichertes Auto mitnehmen.

„Car-Jacking“ heißt das im Polizei-Jargon. Deshalb den Autoschlüssel zu Hause außer Sichtweite und abseits des Eingangs aufbewahren. Das gilt natürlich auch für den Ersatzschlüssel. Eine Tasche auf dem Beifahrersitz oder ein Laptop auf der Rückbank kann schon für sich genommen ein Grund sein, den Wagen aufzubrechen.

Taschen, Wertsachen und mobile Geräte nimmt man beim Aussteigen deshalb am besten mit. Auch die Fahrzeugpapiere sollte man nach der Fahrt nicht im Handschuhfach zurücklassen.. Bei anfälligen Modellen kann ein abschirmendes Etui helfen. Ob es funktioniert, lässt sich leicht ausprobieren.

Dazu den Schlüssel ins Etui stecken, die Hülle vollständig schließen und wie gewohnt am Türgriff ziehen. Bleibt der verriegelte Wagen zu, schirmt die Hülle das Signal ab. Der Zweitschlüssel muss für den Test außer Reichweite liegen. Bei manchen Modellen lässt sich der schlüssellose Zugang auch abschalten.

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Ist der Autoschlüssel verschwunden, reicht es nicht, beim Händler einen neuen zu bestellen. Bei modernen Fahrzeugen kann die Werkstatt den fehlenden Schlüssel aus dem Fahrzeugspeicher löschen. Damit lässt sich der Motor mit diesem Schlüssel nicht mehr starten. Den Verlust sollte man auch der Kfz-Versicherung melden. Wurde der Schlüssel gestohlen, ist zusätzlich die Polizei zu informieren.