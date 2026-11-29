Deutschlands Skispringer hinken der Weltspitze hinterher – und wissen offenbar selbst nicht so genau, warum. Ein Lichtblick war am Sonntag Pius Paschke.

Deutschlands Skispringer hinken der Weltspitze hinterher – und wissen offenbar selbst nicht so genau, warum. Ein Lichtblick war am Sonntag Pius Paschke, der als Fünfter in die Top Ten sprang.

Während die Österreicher und Norweger um Siege und Podestplätze springen, suchen die DSV-Adler auch am zweiten Weltcupwochenende im finnischen Ruka nach ihrer Form. Beim dritten Saisonsieg des Österreichers Stephan Embacher vor dem Norweger Isak Andreas Langmo und Jan Hoerl sorgte Routinier Pius Paschke mit Platz fünf für den deutschen Glücksmoment. , freute sich Bundestrainer Andreas Mitter über die erste Top-Platzierung unter seiner Regie.

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Der gesundheitlich angeschlagene Paschke entlockte Mitter mit einem starken Sprung auf 142,5 Meter im ersten Durchgang eine Jubelfaust. Der Routinier nutzte die idealen Bedingungen optimal und lag zur Halbzeit auf einem vielversprechenden sechsten Platz. Mit 135,5 Metern im zweiten Versuch bestätigte der 36-Jährige seine Leistung und verbuchte als Fünfter das erste Top-Ten-Ergebnis für die DSV-Ski-Adler in diesem Winter. Nur knapp fünf Punkte fehlten Paschke zum Podest.