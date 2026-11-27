Zähne aus Höhlen in Südchina liefern Hinweise auf mehrere frühe Menschengruppen. Ein Fund lässt sich bisher keiner bekannten Linie eindeutig zuordnen.

Zähne aus Höhlen in Südchina liefern Hinweise auf mehrere frühe Menschengruppen. Ein Fund lässt sich bisher keiner bekannten Linie eindeutig zuordnen. Vor mehr als 100.000 Jahren könnten in Südchina mindestens zwei unterschiedliche Gruppen früherer Menschen gelebt haben.

Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Untersuchung von vier fossilen Zähnen aus der Region Guangxi, die im Fachjournal „Die Zähne wurden in den Höhlen Chuanshandong und Longchuandong entdeckt. Besonders die mindestens 100.800 Jahre alten Funde aus Chuanshandong stehen im Mittelpunkt. Sie könnten von einem männlichen Individuum stammen. Die Forschenden untersuchten Form, Wurzelstruktur und Proteine im Zahnschmelz.

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Laut der in „Nature“ veröffentlichten Studie ähneln die Zähne aus Longchuandong Denisova-Funden. Dies stützt die Annahme, dass Denisova-Menschen auch im subtropischen Süden Chinas lebten. Bei den Chuanshandong-Zähnen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Ihre Wurzeln erinnern an Homo erectus, während andere Merkmale davon abweichen.