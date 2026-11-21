Astronomen der Universität Montreal entdecken Welopōʻai, ein 28 Lichtjahre entferntes System aus Rotem und zwei Weißen Zwergen, das wissenschaftliche Erklärungen herausfordert.

Astronomen der Universität Montreal haben ein äußerst rätselhaftes Sternensystem in ihrer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft identifiziert, das etablierte astrophysikalische Modelle vor schwerwiegende Fragen stellt. Das Objekt trägt den Namen Welopōʻai und befindet sich nur 28 Lichtjahre von der Erde entfernt, was es zu einem der nächsten bekannten Sternensysteme in unserem galaktischen Umfeld macht. Die Entdeckung wurde ursprünglich im Rahmen einer Suche nach Exoplaneten getätigt, führte jedoch zu einer völlig unerwarteten Erkenntnis über die Natur dieses Himmelskörpers.

Der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit lag auf einem kleinen Roten Zwerg, der oft als Mini-Sonne bezeichnet wird. Bei der präzisen Analyse der Bewegungen dieses Sterns stellten die Forschenden fest, dass seine Bahnstörungen deutlich stärker ausfielen als theoretische Modelle es für ein isoliertes System vorhersagen würden. Diese Abweichung deutete unmissverständlich auf die gravitative Anziehungskraft eines unsichtbaren, aber massereichen Begleiters hin, der den Roten Zwerg in seiner Umlaufbahn beeinflusst.

Also read Max Verstappen enthüllt „merkwürdige Probleme im Auto“

Die detaillierte Untersuchung offenbarte, dass das System aus drei Himmelskörpern besteht. Neben dem Roten Zwerg umfasst es zwei Weiße Zwerge. Der innere der beiden Weißen Zwerge umkreist den Roten Zwerg in einem engen Abstand, wobei ein kompletter Umlauf etwa zehn Jahre dauert. Dieser innere Weiße Zwerg bildet mit dem Roten Zwerg ein enges Doppelsternsystem, das als zentraler Kern des Gesamtsystems agiert.

Deutlich weiter außen in größerer Distanz bewegt sich der zweite Weiße Zwerg auf seiner eigenen Bahn um das innere Paar. Diese Konstellation bildet das sogenannte Dreifachsystem Welopōʻai. Während Dreifachsysteme in der Astronomie an sich nicht unbekannt sind, ist die spezifische Kombination aus einem aktiven Roten Zwerg und zwei Weißen Zwergen eine außergewöhnliche Seltenheit. Die räumliche Anordnung und die unterschiedlichen Umlaufzeiten dieser drei Sterne schaffen eine komplexe dynamische Struktur, die sich kaum leichtfälligen Erklärungen fügt.

Advertisement

Das fundamentale Problem für die Astrophysik liegt in der inkonsistenten Entwicklungsgeschichte der beteiligten Himmelskörper. Die beiden Weißen Zwerge sind Überreste alter Sterne und deuten darauf hin, dass das System sehr alt sein muss, da Weiße Zwerge das Endstadium der Evolution sonnenähnlicher Sterne darstellen. Im Widerspruch dazu enthält der Rote Zwerg eine ungewöhnlich hohe Konzentration an schweren Elementen, ein Merkmal, das typischerweise in viel jüngeren oder chemisch anders geprägten Sternsystemen zu finden ist. Diese Diskrepanz in den chemischen und altersbedingten Signaturen lässt sich mit dem aktuellen Stand der Sternentwicklungstheorie nicht nahtlos in Einklang bringen.

Die Studienteams, angeführt von Étienne Artigau, sehen sich mit der Unmöglichkeit konfrontiert, die Entstehung von Welopōʻai schlüssig zu erklären. Bisherige Hypothesen, dass der Rote Zwerg vielleicht Material von einem seiner Begleitsterne akkretiert oder aufgenommen haben könnte, wurden von den Forschenden als extrem unwahrscheinlich eingestuft und verworfen. Der Co-Autor Patrick Dufour fasst die Verwirrung der wissenschaftlichen Gemeinschaft pointiert zusammen und äußert die Sorge, dass dieses System aufgrund seiner Eigenschaften gar nicht existieren dürfte, da es scheinbar gegen bekannte astrophysikalische Wahrscheinlichkeiten verstößt.

Trotz der fehlenden plausiblen Entstehungsgeschichte verstößt das Trio Welopōʻai natürlich nicht gegen die fundamentalen Naturgesetze der Physik. Es stellt vielmehr ein faszinierendes Rätsel dar, das darauf hindeutet, dass unsere Modelle der Sternentstehung und -evolution noch Lücken aufweisen. Weitere intensive Beobachtungen und spektroskopische Analysen sollen nun durchgeführt werden, um das Geheimnis dieser ungewöhnlichen Sternenfamilie zu lüften und zu verstehen, wie diese drei ungleichen Nachbarn miteinander interagieren.

Zusätzlich zu ihrer wissenschaftlichen Bedeutung als Rätsel dient das System Welopōʻai auch als wichtiges Modell für die zukünftige Entwicklung unserer eigenen Sonne. Die im System vorhandenen Weißen Zwerge zeigen eindringlich, was eines Tages auch mit unserem Zentralgestirn geschehen wird. Wenn die Sonne ihren nuklearen Brennstoff aufgebraucht hat, wird sie ebenfalls ihre äußeren Schichten abstoßen und als Weißer Zwerg zurückbleiben. Die Studie bietet somit nicht nur Einblicke in fremde Systeme, sondern wirft auch einen detaillierten Blick auf das ferne Schicksal unseres eigenen Sonnensystems.