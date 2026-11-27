Der Rattenkönig ist ein reales Naturphänomen, bei dem sich Rattenschwänze verknoten. Entdecken Sie die Ursachen, historischen Funde und warum die Fälle heute selten sind.

Der Rattenkönig ist ein reales Naturphänomen, das jahrhundertelang als Schauermärchen galt. Es handelt sich um mehrere Ratten, deren Schwänze sich untrennbar miteinander verknotet haben. Meist sind es junge Hausratten (Rattus rattus), denn ihre Schwänze sind noch besonders lang und beweglich. Leben die Tiere dicht gedrängt in Nestern oder Bauten, können sich die Schwänze verheddern. Ratten besitzen einen Greifreflex im Schwanz, der dazu führt, dass sich die Tiere bei Bewegung nicht mehr voneinander lösen können.

Ursachen und biologischer Mechanismus

Die Vorstellung, dass sich Ratten absichtlich verknoten, gilt heute als überholt. Vor allem Kälte begünstigt das Verknoten, da die feuchten Schwänze bei Minusgraden einfrieren. Die Bezeichnung stammt aus dem deutschen Sprachraum. Vermutlich basiert sie auf der Vorstellung, dass in jeder Gruppe ein König herrscht. In alten Zeichnungen thront dieser auf einem Thron aus Rattenschwänzen, mit Krone und Zepter.

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Früher war der Begriff auch ein Schimpfwort für besonders große oder gierige Menschen. Erst später wurde er für das echte Phänomen verwendet. Todesfälle und die Pest waren mit hohen Rattendichten verbunden. Eine hohe Dichte deutete oft auf schlechte Hygiene hin. In der Literatur wurde der Rattenkönig zum Monster stilisiert. Julius Wolff beschreibt ihn im Rattenfänger von Hameln als übernatürliches Wesen.

Historische Funde und Museen

Der berühmteste Rattenkönig wurde 1828 im thüringischen Buchheim bei Altenburg gefunden. Es bestand aus 32 toten, mumifizierten, verknoteten Ratten. Das Präparat kann bis heute im Naturkundemuseum Mauritianum in Altenburg besichtigt werden. Weltweit sind etwa 50 bis 60 Funde bekannt. Dabei sind fast alle aus Mitteleuropa: Deutschland, Frankreich, dem Baltikum und Dänemark.

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Nicht nur Ratten sind von dem bizarren Phänomen betroffen. Ein ähnliches Schicksal trifft manchmal auch junge Eichhörnchen. Ihre Schwänze verknoten zwar nicht, aber sie können durch Harz, Müll oder Nistmaterial verkleben. In Nordamerika und Kanada wurden bereits mehrere solcher Eichhörnchenkönige meist lebend entdeckt.

Überleben und moderne Entwicklungen

Seit dem 20. Jahrhundert gibt es kaum noch solche Funde. Gründe dafür sind bessere Hygiene und weniger Hausratten. Konkurrenz durch die Wanderratte (Rattus norvegicus) spielt eine Rolle, deren kürzerer Schwanz kaum verknotet. Zeigten Spuren von Versorgung durch andere Ratten, gelang es ihnen offenbar, von herumliegenden Futterresten zu leben.

Auf Dauer ist der Überlebenskampf verloren. Die Tiere sind leichte Beute, sterben an Hunger, Infektionen oder Verletzungen. Manche wurden mumifiziert in engen Gebäudestrukturen entdeckt. Die Konservierung erfolgte durch Trockenheit und fehlende Verwesung. Helfer trennten die Eichhörnchen und retteten ihnen so das Leben.