Ein Raubüberfall in Norderstedt hat die Haspa nicht in Haftung gebracht. In der Fußballwelt schaut man auf die Zukunft des VfL Wolfsburg. Cyber-Angriffe auf Unikliniken sind ein zunehmendes Problem. Die Ostsee war Schauplatz von Störsignalen, die die Schifffahrt beeinträchtigen könnten. An Pfingsten sind leider sechs Menschen im Wasser verstorben. Die DLRG hat nach dem Pfingstwochenende Bilanz gezogen und warnt vor den Gefahren im Wasser. Eine Ausstellung über den Jazzlegenden Miles Davis ist derzeit zu sehen. Russlands Störsignale werden als Bedrohung für Europa wahrgenommen. Der Reiseverkehr am Pfingstwochenende war sehr stark, ebenso wie die Belastung der Autobahnen und Züge. Ein Fall von Alltagsrassismus hat eine junge Frau veranlasst, Schwerin zu verlassen.

In Norderstedt hat ein Raub überfall für Aufsehen gesorgt. Die Haspa muss jedoch nicht haften, da der Täter gefasst wurde. In der Fußballwelt schaut man gespannt nach Wolfsburg, wo es um die Zukunft des Vereins geht.

Cyber-Angriffe auf Unikliniken sind ein zunehmendes Problem und sorgen für Besorgnis. Die Ostsee war Schauplatz von Störsignalen, die die Schifffahrt beeinträchtigen könnten. An Pfingsten sind leider sechs Menschen im Wasser verstorben. GPS-Jamming in der Ostsee hat die Navigation von Schiffen gestört.

Die DLRG hat nach dem Pfingstwochenende Bilanz gezogen und warnt vor den Gefahren im Wasser. Ein Moor in Geeste ist zu nass und birgt somit Gefahren für Spaziergänger. Eine Ausstellung über den Jazzlegenden Miles Davis ist derzeit zu sehen. Russlands Störsignale werden als Bedrohung für Europa wahrgenommen.

Eine Energieministerkonferenz hat Kritik an der Ministerin Reiche geäußert. Der Reiseverkehr am Pfingstwochenende war sehr stark, ebenso wie die Belastung der Autobahnen und Züge. Ein Fall von Alltagsrassismus hat eine junge Frau veranlasst, Schwerin zu verlassen





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