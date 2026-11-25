Nach einem gewaltsamen Raubüberfall auf einen Juwelier im Ring-Center in Berlin-Friedrichshain fahndet die Polizei nach vier Tatern. Ein 17-Jähriger wurde bereits festgenommen.

Die Berliner Polizei ermittelt derzeit nach einem schwerwiegenden Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft im Einkaufszentrum Ring-Center im Berliner Bezirk Friedrichshain. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass am vergangenen Mittwoch gegen 10.40 Uhr vier mutmaßliche Täter das Geschäft aufgesucht und einen gewaltsamen Überfall verübt haben. Die Sicherheitskräfte sind mit einem großen Aufgebot vor Ort, um die Fahndung nach den Fluchtfahrzeugen und den flüchtigen Tätern voranzutreiben.

Gewalttäter verletzen Inhaber mit Pfefferspray

Bei dem Vorfall übten die Tatverdächtigen erhebliche Gewalt gegen den Inhaber des Juweliergeschäfts aus. Laut Angaben eines Polizeisprechers, der vor Ort gegenüber dem Tagesspiegel Auskunft gab, setzten die Angreifer Pfefferspray ein, wodurch der Ladenbetreiber Verletzungen erlitt. Der Geschädigte wurde unmittelbar nach dem Vorfall am Schauplatz medizinisch versorgt und behandelt. Die genauen Umstände der Gewaltausübung und der Schaden am Personal sind weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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Festnahme eines 17-Jährigen am Tatort

Einer der vier Täter konnte nicht entkommen, da ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Einkaufszentrums ihn festhielt. Dieser Tatverdächtige wurde anschließend von eintreffenden Polizisten festgenommen. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass der festgenommene Jugendliche 17 Jahre alt ist. Seine Identität ist derzeit bekannt, während die Identität der drei weiteren Fluchtteilnehmer noch ungeklärt bleibt.

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Flucht der Komplizen mit Kraftwagen

Während ein Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen wurde, sind seine mutmaßlichen drei Komplizen mit einem Auto in Richtung Norden geflüchtet. Die Polizei setzt bei der Suche nach dem Fahrzeug und den flüchtigen Männern einen Hubschrauber ein, um die Fahndung aus der Luft zu intensivieren. Die genauen Spuren der Fluchtrichtung wurden bisher noch nicht vollständig eingekreist. Die Suche konzentriert sich auf die nähere Umgebung der Frankfurter Allee.

Ermittlungen zu Beute und Motiven

Ob und in welchem Umfang bei dem Raubüberfall Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch unklar und wird derzeit in den Ermittlungen geklärt. Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot in dem Einkaufszentrum an der Frankfurter Allee präsent, um die Spurensicherung durchzuführen und Zeugen zu vernehmen. Die genaue Höhe des finanziellen Schadens steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Die Behörden behalten sich vor, weitere Details zu den gestohlenen Gegenständen nach Abschluss der Voruntersuchungen bekannt zu geben.